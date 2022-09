Pedro Sánchez se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su mandato: el indulto a José Antonio Griñán. La concesión o no de la medida de gracia al ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, cuya condena de seis años de prisión ha sido refrendada este miércoles por el Tribunal Supremo, divide a los socialistas. Los históricos del partido, con los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, ya han estampado su firma en la solicitud de indulto impulsada por su familia para pedir el indulto para Griñán. También lo han hecho algunos cargos orgánicos, como Susana Díaz, pese a que el código ético lo prohíbe. En el lado contrario, con Juan Espadas llevando la voz cantante, la dirección actual del PSOE andaluz presiona a Sánchez para que no lo indulte por lo que se juega él especialmente en las elecciones municipales. Todo ello pone contra las cuerdas al presidente que, en las próximas semanas, tendrá que decidir.

Si bien hace unas semanas en el entorno del presidente, incluso el propio Sánchez, apoyaban el indulto a José Antonio Griñán -al que defendió públicamente desde Varsovia (Polonia)-, tras conocer el fallo en el entorno del jefe del Ejecutivo han empezado a enfriar esa posibilidad. Entre otras cosas, afirman, «por la estrategia de la Defensa» del ex presidente socialista. «La politización de la petición de la concesión de la medida de gracia no ayuda a que el Gobierno la pueda otorgar sin más consecuencias», subrayan en Moncloa, que analizan todos los pros y los contras de concederlo o no. Con una pérdida de apoyos notable en los últimos sondeos que se han ido publicando, esto, «podría acabar de hundirnos en Andalucía, y sin Andalucía no volvemos a La Moncloa».

En el equipo del presidente, que llevan varias semanas tanteando el terreno, asumen que el PP va a usar el indulto de Griñán contra Sánchez achacándole haber perdonado a los protagonistas de “el mayor caso de corrupción de la historia de España” como dicen los populares. Y hay un temor en Ferraz a que «algunos, dentro el partido, estén utilizando esto para desestabilizar al presidente». «No hay que ser muy inteligentes para saber de quienes hablamos» señalan.

Condenados

José Antonio Griñán es sólo uno de los nueve protagonistas del caso ERE condenados a prisión. Y el que centra todas las miradas en la concesión o no de los indultos. Básicamente, porque, junto a Manuel Chaves, es el que ostentaba un mayor poder cuando se cometió el desfalco. Tal vez por eso, también, el hecho de que únicamente se esté hablando de su indulto -pese a que no hay indultos colectivos y cada uno se estudia de forma individualizada- está generando roces y divisiones en el seno del PSOE andaluz. Con la amenaza de reabrir viejas fracturas que vuelvan a desestabilizar un partido que Juan Espadas trata de unificar -por ahora sin éxito-.

Entre los condenados hay cuatro ex consejeros y cuatro ex altos cargos que deberán entrar en prisión además de Griñán. La mayoría tiene vínculos con el PSOE aunque sin haber ostentado el mismo poder que el expresidente del partido. Lo que complica más la decisión de indultarle rápidamente a él y no al resto que, seguramente, pedirán la medida de gracia «de forma más discreta», como defiende uno de los letrados, ya que considera kamikaze hacerlo a los cuatro vientos con la polarización política que hay en España. Todos coinciden en que esa estrategia que está siguiendo la defensa de Griñán y el viejo PSOE, para poner contra las cuerdas a Sánchez, no es la mejor.

A José Antonio Griñán, condenado a seis años, el Tribunal Supremo ha confirmado también los 7 años y 11 meses de cárcel para Antonio Fernández, ex consejero de Empleo; 7 años y 1 día para José Antonio Viera, también de Empleo; 6 años y 2 días para Carmen Martínez Aguayo, de Hacienda y 7 años y 1 día para Francisco Vallejo, de Innovación. Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo tendrá que cumplir una condena de 7 años y 1 día; Jesús María Rodríguez, ex viceconsejero de Innovación 6 años y 2 días de cárcel; Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA/IDEA una pena de 6 años y 6 meses y Juan Márquez, ex director general de Trabajo -al que se reduce el castigo a 3 años de encierro-. El fallecido Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, condenado a 7 años y 11 meses de cárcel, falleció en 2020.