No hay lugar en España en el que Podemos no pida todo tipo de cordones excluyentes hacia Vox. Sin embargo, en Andalucía los de Macarena Olona no se han opuesto a que la coalición en la que se encuentran los podemitas, Por Andalucía, tenga una vocalía en el Parlamento de Andalucía.

La vicepresidenta tercera del Parlamento de Andalucía, Mercedes Rodríguez (Vox), ha señalado este viernes que su grupo «no se opone» a

que la coalición de izquierdas ‘Por Andalucía’ «tenga representación en la Mesa» de la Cámara, con voz pero sin voto, y ha contrapuesto esa actitud con los «inconstitucionales cordones excluyentes» que «sufre» su partido «en el Congreso de los Diputados, Cataluña o el País Vasco».

Así lo ha señalado la representante de Vox en un comunicado en el que ha valorado la primera reunión que la nueva Mesa del Parlamento andaluz ha celebrado este viernes tras quedar constituida este pasado jueves en el Pleno.

La también parlamentaria de Vox por Almería ha explicado que, en dicha reunión, los dos temas principales que se han valorado han sido la celebración de un Pleno en este mes de julio, a propuesta del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y la inclusión de un representante de ‘Por Andalucía’ en la Mesa como vocal, con voz pero sin voto.

La vicepresidenta tercera de la Mesa ha valorado a la salida de la reunión que «en Vox no sólo apoyamos la celebración de un Pleno en julio, sino que solicitamos que también se celebren en agosto», porque, «en el actual contexto económico, cuando se está exigiendo a todos los españoles un esfuerzo extraordinario, no se entiende que 109 diputados tomen posesión para, acto seguido, irse de vacaciones».

En este sentido, la vicepresidenta de la Mesa por parte de Vox ha señalado que «Andalucía no tiene un segundo que perder, y sus representantes legislativos debemos ponernos ya manos a la obra para adoptar medidas de emergencia que no pueden esperar a septiembre», como, por ejemplo, según ha abundado, «hacer frente a una inflación del 10,2%, la más alta en los últimos 40 años».

Por otro lado, la diputada de Vox por Almería también ha explicado sobre la cesión de una vocalía en la Mesa a la coalición de ‘Por Andalucía’, que desde su formación «no nos oponemos, porque no sólo está amparado por el Estatuto de Autonomía», sino que esta formación política «representa a una parte de los andaluces que les han elegido como representantes, y es lo más democrático».

Frente a ello, Rodríguez ha denunciado que «Vox sufre en otras partes de España, como País Vasco, Cataluña, y el Congreso de los Diputados, inconstitucionales cordones excluyentes», algo que «hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional y hemos ganado, declarándose vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución española», según ha puesto de relieve.

Para terminar, la diputada de Vox ha reivindicado que la formación política que representa es «un partido de ley y orden». «Y la defensa de la ley y el respeto de la democracia y la voluntad popular no admite excepciones según los colores políticos», ha zanjado.