Olona celebra la vicepresidencia de Vox en el Parlamento y anuncia oposición «leal» pero «no rendida»

La portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, Macarena Olona, ha celebrado este jueves el «éxito extraordinario» que supone para la formación el haber logrado una vicepresidencia de la Mesa del Parlamento -asiento cedido por el PP-A- y ha anunciado un «oposición muy leal pero no rendida».

«Ahora es el momento de definir cuál va a ser nuestra actitud con arreglo a la voluntad de los andaluces, que nos han dado a cada uno una posición determinada», ha afirmado Olona en el día de la constitución del nuevo Parlamento de Andalucía surgido tras las elecciones del pasado 19 de junio. Los andaluces dieron a Vox la misión de convertirse en la tercera fuerza política de la comunidad con 14 diputados que hoy han tomado posesión de su cargo.

La líder andaluza de Vox ha dejado claro que los ciudadanos le han dado al PP-A «una mayoría absoluta que le permite ejercer ese gobierno desde la arrogancia y la soberbia, aplicando un rodillo ejecutivo y parlamentario», o bien tendiendo «la mano a las distintas fuerzas políticas», y especialmente a Vox, «quien es su socio natural para alcanzar acuerdos».

En este sentido, Olona ha asegurado que su formación «hará una oposición muy leal, pero eso no significa que sea rendida», dando continuidad a «la senda que hemos iniciado al conseguir un logro extraordinario con la vicepresidencia de la Mesa, que no es por ocupar una poltrona pública, sino para tener acceso a toda la información que maneja la Mesa y que es esencial para desarrollar la labor parlamentaria». Para la portavoz andaluza de Vox, la «senda» a seguir es «la mano tendida, el diálogo y apartarnos de la arrogancia porque no es lo que está expresando Juanma, así que vamos por el camino correcto».

Al margen de los deseos para estos próximos años, Olona ha reconocido también que «hoy es un día extraordinario ya que por fin arrancamos la legislatura» y «podemos ponernos en marcha porque Andalucía no tiene un segundo que perder para adoptar las medidas que necesitan los andaluces».

La que fuera candidata de Vox a la Presidencia de la Junta ha puesto como ejemplo que «con este calor muchos andaluces no pueden poner el aire acondicionado» por lo que «hay que adoptar medidas que aflojen toda la carga fiscal que sufren los andaluces y permitir que el dinero se destine a consumo, alegría y ahorro», para que el gasto público repercuta así en «servicios públicos eficientes».

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su deseo de que haya reciprocidad por parte de Vox a la «generosidad» mostrada por el PP-A al cederle la vicepresidencia tercera en la Mesa del Parlamento: «Espero que esa generosidad que hemos expresado desde el PP-A también se corresponda por parte de Vox en algunas iniciativas que presentemos a lo largo de la legislatura».