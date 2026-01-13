Un niño de 12 años salva a sus padres y a su hermano de morir intoxicados por un brasero en Sevilla

Un niño de 12 años ha evitado una tragedia familiar al llamar al 112 tras ver a sus padres y a su hermano de 2 años afectados por una intoxicación por monóxido de carbono en su domicilio de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

Los cuatro afectados fueron evacuados en la madrugada de este martes al Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Todo apunta a que la intoxicación se debió a la mala combustión de un brasero localizado en la vivienda, situada en la urbanización Las Minas.

El aviso a Emergencias llegó en torno a la 1:30 horas, cuando el menor se dio cuenta de que presentaba un bajo nivel de consciencia y que tanto sus padres como su hermano se habían desvanecido sin motivo aparente en el domicilio familiar.

El centro coordinador del 112 activó a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios, a los Bomberos y a la Policía Local. Los cuatro familiares, los padres y los dos menores, fueron rescatados a tiempo y evacuados al hospital, según ha informado la Policía Local.

Los servicios de emergencia recuerdan la importancia de extremar las precauciones en el uso de braseros y sistemas de calefacción, así como de ventilar adecuadamente las estancias para prevenir acumulaciones peligrosas de gases e intoxicaciones por monóxido de carbono.