Una mujer ha irrumpido este jueves en un mitin en Sevilla de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para poner en entredicho la Ley Trans y preguntarle qué entiende ella por ser madre y mujer. La espontánea, que ha sido obligada a abandonar el acto, ha espetado a la ministra que «el pensamiento crítico feminista no es delito de odio» y Belarra ha replicado que el «feminismo no es transfobia».

Al poco de que iniciara su intervención en un acto en Sevilla para arropar la candidatura en la ciudad de la coalición de izquierdas Con Andalucía, una mujer se ha levantado para tomar la palabra de forma espontánea y se ha dirigido a la líder de Podemos, pidiéndole su opinión sobre lo que entiende por ser madre.

La ministra ha respondido en un primer momento que «algo» sabe de ser madre, porque tiene dos hijos, pero ha evitado dar una respuesta clara al respecto, apuntando que de esas cuestiones iba a disertar en el acto.

Acto seguido, un empleado de seguridad se ha acercado a la espontánea, que no ha dudado en seguir lanzando preguntas a Belarra. Cuestionada por lo que entiende ella que es ser mujer, la ministra se ha remitido a señalar que «todas las mujeres somos mujeres y las mujeres trans también son mujeres, por lo menos aquí», en referencia a la coalición. «Nada de transfobia, nada de bifobia, nada de LGTBIfobia, al menos no en mi organización política y no con nuestro silencio. Vivan las mujeres y vivan las mujeres trans», ha añadido.

El intercambio de pareceres ha causado revuelo entre los asistentes que, alentados por algunos de los candidatos, han comenzado a gritar «fuera transfobia» mientras la espontánea era acompañada a abandonar el mitin, celebrado a orillas del río Guadalquivir.

No obstante, la mujer ha seguido dirigiéndose a Belarra, firme en su defensa de que «el pensamiento crítico feminista no es delito de odio». «El feminismo no es transfobia, compañera», ha respondido la ministra. «Ojalá podamos construir, compañeros, compañeras y compañeres, organizaciones políticas y sobre todo instituciones que no dejen lugar al odio, a la LGTBIfobia ni a la transfobia», ha zanjado la líder de Podemos.