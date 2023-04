La alcaldesa de Getafe gasta 1.210 € en una charla feminista «para jóvenes» a la que fueron 40 jubilados

El Ayuntamiento de Getafe, gobernado por PSOE y Podemos, ha desembolsado 1.210 euros en pagar el caché de una influencer que ha presentado un acto «acerca de bulos sobre el feminismo para sensibilizar en materia de igualdad de género y de prevención de violencia machista enfocado a un público joven». No obstante, tal como ha comprobado OKDIARIO en fotos y vídeos, el público fue medio centenar de personas aproximadamente, que, de media, superan los 60 años de edad.

Se trata de una charla en la que también participó Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad. Consistió en una serie de intervenciones sobre el feminismo y el 8M celebrada hace unos días. En un momento dado, la alto cargo del equipo de Irene Montero exhibió las polémicas guías sexuales que la Justicia retiró de circulación por vulnerar los sentimientos religiosos. En el manual para menores de edad aparecía una virgen junto a comentarios sexuales.

Para desarrollar esta charla se contrató a dedo a Carla Galeote, joven abogada feminista. Esta influencer se ha caracterizado por realizar vídeos virales sobre asuntos como La Manada, el 8M o la fallida ley del sólo sí es sí. El contrato firmado por el Ayuntamiento de Getafe refleja que sus servicios de presentar el acto con Ángela Rodríguez Pam y la concejal de Feminismos de Getafe, Alba Leo, se sufragó con 1.000 euros a lo que hubo que sumar el IVA. Sólo se recabó una oferta. En lugar de abrir la licitación a otras influencers feministas, se adjudicó a esta mujer conocida también por ser amiga de Irene Montero, tal como demostró en una reciente entrevista que desarrolló con la ministra. También fue colaboradora del programa de televisión de Pablo Iglesias, La Base.

Precisamente en ese encuentro con Montero se mofó de las críticas a los pagos de dinero público: «A mí siempre me dicen que el Ministerio de Igualdad me paga. Yo me quiero venir a vivir a Madrid y no tengo dinero. Así que estoy esperando mi paguita, ¿vale?». A esto, Montero le respondió: «Tendrás que buscarte un ministerio con más presupuesto». Por el momento, además de Getafe, ha cobrado del Departamento de Educación de Cataluña una subvención por 2.523 euros.

Más fotos de este evento juvenil. pic.twitter.com/TdlkfS4cK4 — MENA Resiliente (@MENA_Resiliente) April 11, 2023

Los internautas han puesto el grito en el cielo por este contrato. En lugar de pagar las tarifas habituales para una charla de una hora aproximadamente, se tiró la casa por la ventana. «Carla Galeote ya cobra un SMI (Salario Mínimo Interprofesional) por chochocharla. Buena trayectoria. ‘Enfocado a un público joven’ en espíritu», indica un tuitero.

«El dinero de los impuestos a redes clientelares y a chochocharlas. Los Ayuntamientos reciben la subvención y se las dan a asociaciones para que impartan la película», afea Raúl, otro habitual de las redes. «Mil euros por dar una charla de un ratito… Y luego hay ponencias de gente doctorada con un conocimiento de la hostia que cobran 200 ó 300 euros. El robo que está haciendo Podemos de las arcas públicas hacia sus amigos es algo descomunal», agrega, por su parte, Víctor.

«Es curioso, siempre eligen a dedo a gente favorable al régimen. Luego se jactan de hablar de igualdad de oportunidades y les parece mal heredar el sudor de todo una vida de los padres», apostilla otro tuitero. «Te dicen que eres machista con tus impuestos, increíble todo», zanja Isaac.