La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam (Podemos), ha quitado gravedad al hecho de que violadores y abusadores salgan de la cárcel antes de lo previsto. La alto cargo del ministerio de Irene Montero ha compartido un vídeo en contra del «punitivismo» con el mensaje: «Mejor explicado imposible».

La política y filósofa ha difundido en su cuenta oficial en una red social donde se presenta como «feminista y bisexual, galega y secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de género en Igualdad». Un vídeo de la feminista Carla Galeote, una influencer muy ligada al ministerio. Ha participado en el podcast de Pablo Iglesias y, por ejemplo, ha entrevistado en sus redes sociales a Irene Montero.

Esta joven influencer con 110.000 seguidores ha hecho vídeo exponiendo su opinión. «No porque seamos más punitivistas protegemos más a las mujeres», argumenta esta estudiante de Derecho. Considera que los delincuentes sexuales no tienen que estar más tiempo de la cuenta en las cárceles para evitar que vuelvan a reincidir.

«Necesitamos más sensibilización, prevención y educación y menos meter a una persona en prisión 85 años sin sensibilizar a las futuras generaciones. Podemos llenar las prisiones y no vamos a cambiar la sociedad», añade.

«Creo que estamos centrando mal el debate. El debate no se tiene que centrar en si hay algún agresor que está viendo rebajada su pena. El debate lo tenemos que centrar en qué pasará cuando ese agresor salga de prisión, si hay previstos cursos, si se le iba a vigilar, si se va a ver si hay una reinserción o no. Si vamos a proteger, por otro lado, a la víctima, si le vamos a dar acompañamiento psicológico, si vamos a hacer tantas prevenciones que nunca se tengan que volver a culminar algunas violencias machistas, etcétera», relata Galeote.

«Sí, hay un problema de cómo aplicamos la Ley de sólo sí es sí, hay una falta de perspectiva de género, pero no solamente para los jueces. También para los profesores, los policías… Por lo tanto, la ley también pretende educar, concienciar y hacer cursos y formación de perspectiva de género», destaca esta referencia feminista que admira Rodríguez.

Por otra parte, Galeote se pregunta: «¿Es cierto que con esta ley se están dejando en libertad a la mayoría de los agresores?, ¿es cierto que con esta ley se están rebajando la pena a casi todos los violadores? La ley, es importante recordarlo, tiene como objetivo la prevención, la detección y la sensibilización para la erradicación de las violencias machistas. Es decir, no se centra tanto en el punitivismo, sino en lo que pasa antes para que no se puedan culminar estas violencias machistas».

Educación

Aunque las más de 12 rebajas de penas han puesto en el ojo del huracán esta legislación impulsada por varios ministerios, entre ellos Igualdad, este vídeo compartido por Rodríguez sigue defendiendo la normativa. «Esta ley quiere poner educación sexual integral en todas las escuelas, precisamente para que empecemos a entender lo que es el consentimiento, el deseo, los distintos tipos de relaciones que existen, etc.», aplaude.

A continuación se mete en harina. «Una de las cosas que hace esta ley es unificar dos tipos penales, la agresión sexual y el abuso sexual, popularmente lo que llamamos violación. A partir de ahora ya no hay distinción. ¿Cuál era la distinción? Si había violencia o intimidación. Entonces se establecía una pena mayor. Si no, una pena menor, es decir, abuso. ¿Cuál era el problema de todo esto? Que el tribunal tenía que observar a la víctima para decidir si había intimidación o violencia», desarrolla.

«Es decir, se estaba todo el rato mirando las reacciones de la víctima y poco las acciones del agresor. A partir de ahora todo es agresión sexual. Cuando se unifican los delitos, se cambian la horquilla de las penas. No se ha cambiado la pena máxima, pero sí que ha variado un poco la mínima. ¿Eso significa que se está intentando favoreciendo a los agresores? No. Eso significa que como ahora hay sólo un tipo penal –lo que te puede parecer mejor o peor– se tienen que hacer distintas distinciones para no poner la máxima pena y la mínima a todas las agresiones», comenta.

‘La Manada’

«¿Por qué se hace esto? Con el claro objetivo de que no vuelva a pasar lo que pasó con La Manada. La ley sólo pone mayores penas a los casos en los que la víctima haya estado manipulada con sustancias que alteran su voluntad», agrega Galeote.

Finalmente, hace una pequeña mención a la autocrítica del legislador. «Tal vez hubiera faltado tener en cuenta esto antes de sacar la ley, o justo cuando se había sacado la ley. Y eso depende del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía. Ninguna ley es perfecta y para ver si una ley es o no perfecta se tiene que ver el recorrido una vez la sentemos en nuestra sociedad. Calma. De momento los números son claros. 12 revisiones frente a 57 recursos rechazados. Poco a poco», finaliza.