El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha iniciado este martes una intensa agenda de trabajo en Bruselas, desde donde defenderá el liderazgo de Andalucía en España y se reunirá con diversos autoridades de la Unión Europea (UE) para trasladar demandas tales como una distribución «transparente» de los fondos de la UE para la recuperación económica.

«El Gobierno de España cuenta con nuestra colaboración y lealtad, pero mi obligación es defender los intereses de los andaluces. No vengo a defender al señor Sánchez, para eso ya está su partido. Vengo a defender a Andalucía. Somos entusiastas de los fondos europeos, pero no estamos de acuerdo con la enorme opacidad en la forma de ejecutar esos fondos y en la forma de repartirlos. Pedimos transparencia y cogobernanza para que los fondos se puedan ejecutar en tiempo y forma y sean plenamente eficientes», ha señalado Moreno en declaraciones a los periodistas tras una reunión con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.

El líder andaluz ha arrancado el viaje oficial a Bruselas con un encuentro con el presidente del Comité de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, quien ha calificado a Moreno como «uno de los presidentes regionales más exitosos de Europa». «Estamos de acuerdo en que la UE debe apoyar las áreas rurales y promover el diálogo directo con los ciudadanos», ha sostenido el político griego en redes sociales.

Very happy to meet my friend @JuanMa_Moreno, one of the most successfull regional Presidents in Europe.

We agree that EU must support #rural areas and promote direct dialogue with citizens.

Only by a bottom up approach EU can answer the needs of our regions, cities & villages. pic.twitter.com/m2tBP1uVWz

— Apostolos Tzitzikostas (@CoR_President) January 25, 2022