El Metro de Granada deja de funcionar por la caída de los sistemas de comunicación

El servicio del Metro de Granada se encuentra suspendido este martes desde el inicio del horario laboral, que comienza a las 06:30 horas, a raíz de una caída general de todos los sistemas de comunicación del transporte, los cuales son fundamentales para la gestión y supervisión en tiempo real de su uso. Este fallo múltiple, que se originó a las 04:30 horas, ha impedido la salida de los trenes y el funcionamiento de los mismos.

Esta caída también ha afectado a los sistemas de telefonía (como el videowall o el Puesto de Control Central), los sistemas de supervisión del funcionamiento de la energía o los sistemas de información al viajero (como megafonía y teleindicadores).

Desde primera hora del inicio del servicio, se está informando desde las cuentas de redes sociales y web del Metro. También hay trabajadores del servicio de operación circulando con vehículos motorizados por paradas y estaciones para informar a los usuarios. A su vez, se han colocado carteles informativos en estaciones y paradas.

Las diferentes empresas de mantenimiento y asistencia técnica, bajo la coordinación de la Agencia de Obra Pública y de Avanza, se encuentran desde la madrugada revisando todos los sistemas, subsistemas y circuitos para tratar de subsanar esta incidencia.

Debido a este incidente, las paradas subterráneas permanecen cerradas, y gran parte de los usuarios desconocían la situación, lo que ha generado numerosas quejas y confusión a primera hora de la mañana.

He llamado a atención al cliente para pedir un justificante o algo para el instituto y no he recibido respuestas… Tan solo que todas las líneas están ocupadas… Me he tirado con mi hermano pequeño esperando 20 minutos y aún así el metro sin funcionar… No podemos ir a clase..

— Nyx (@_rosita_06_) December 17, 2024