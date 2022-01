La Justicia ha dado la razón a ‘La Esquinita de Pablo’, un bar de de tapas y pescado frito en Ogíjares (Granada) que se vio obligado a cerrar más de dos meses durante el primer estado de alarma derivado de la pandemia de Covid-19 y obliga a la aseguradora a indemnizar con 22.500 euros al establecimiento.

La falta de ayudas del Gobierno de Sánchez provocó el cierre en cadena de numerosos negocios, especialmente de hostelería que, ahogados por las restricciones sanitarias y el confinamiento, entraron en quiebra uno tras otro. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada abre la puerta para futuras indemnizaciones.

Antonio Estella, abogado granadino del despacho M Legal, acumula varios casos abiertos de clientes que exigen a las aseguradoras rendir cuentas. Y los tribunales comienzan a fallar en contra de las mismas: el cese de actividad impuesto por las autoridades para frenar el avance del coronavirus se incluye dentro de la cobertura de la póliza del establecimiento y por tanto es objeto de indemnización.

El citado restaurante situado en el Camino de las Gabias de Ogíjares cerró en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 17 de mayo de 2020 dejando de ingresar más de 20.000 euros, una paralización de la actividad que vino motivada por la pandemia y el posterior Real Decreto de declaración del estado de alarma dictado por el Sánchez, según se expone en la sentencia, contra la que cabe recurso.

La juez entiende que la póliza cubría la paralización de actividad por cualquier siniestro, incluido el cierre por pandemia, y que de no haber estado cubierto la aseguradora debería haber excluido este riesgo de manera expresa.

La sentencia cuestiona si las cláusulas de la póliza suponen una limitación del riesgo del asegurador o del derecho del asegurado, concluyendo que cualquier causa de paralización de la actividad está cubierta por la póliza, salvo que haya sido expresamente excluida y así lo haya aceptado el asegurado, según ha relatado a Europa Press el abogado que ha llevado el caso, quien ha mostrado su satisfacción al continuar esta sentencia «una línea que establece que la pandemia está cubierta por los seguros multirriesgo de cese de actividad».

Este mismo letrado ganó el pasado verano en Granada uno de los primeros casos que se produjeron en esta materia, el de ‘La Esquinita de Javi’, al que un juzgado le reconoció su derecho a percibir 80.000 euros de su aseguradora por el cierre en pandemia, y que abrió la puerta a la presentación de más reclamaciones por parte de establecimientos del sector de la hostelería a los que sus aseguradoras se negaban a indemnizar por el cese de actividad derivado de la pandemia.

Aunque la nueva sentencia es recurrible en apelación esto no suspende su ejecución, según ha precisado el letrado, por lo que la aseguradora deberá abonar las cantidades acordadas para este bar de Ogíjares en los próximos días.

El bar recomienda a otros hacer lo mismo

La familia de hosteleros granadinos que ha ganado la primera batalla judicial a la aseguradora que se negaba a abonarles las pérdidas generadas durante el cierre en el confinamiento de sus negocios, ‘La Esquinita de Javi’ y ‘La Esquinita de Pablo’, han animado al resto de compañeros del sector a «lucharlo» porque, aunque no suponga la solución a todos los problemas económicos que les ha generado la pandemia, el dinero supone «un alivio» y, especialmente, se quedan con la «satisfacción de haber ganado a una gran compañía».

Así lo ha señalado a Europa Press José Luis García, el padre de los dos hermanos propietarios de estos bares de tapas especializados en pescado frito. La familia tiene un total de cinco establecimientos de esta clase y reconocen que el cierre tras la declaración del estado de alarma les «hundió». «Teníamos unos negocios muy consolidados en Granada, son 60 trabajadores y estuvimos arropados por los ERTE, pero en junio los fuimos sacando y sobrevivimos pidiendo ayudas por todos sitios, a base de préstamos y de ICO», relata este empresario.

«Al mes y pico de la pandemia llamé a la compañía aseguradora y me dijeron que no, que no estaba incluida la pandemia en la póliza pero eso yo no lo veía por ningún sitio y lo pusimos en manos de los abogados, con la suerte de tener un buen gabinete jurídico que nos ha permitido ganar la primera batalla porque esta empresa va a seguir recurriendo», explica José Luis García.

José Luis García explica que las dos pólizas las tenían hechas de la misma forma y decidieron no conformarse con la negativa de la compañía. «Es lo que aconsejo yo a tantos cientos de miles de criaturas que no son capaces de meterse en esto, recomiendo que lo hagan», ha animado el empresario, quien reconoce que aunque ellos hasta ahora han sido «de los privilegiados que han podido aguantar» la actual situación es insostenible y temen nuevas restricciones que afecten a su actividad tras subir la provincia de Granada al nivel 2 de alerta covid por el repunte de casos tras la Navidad.