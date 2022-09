Javier Cortés, portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y presidente de Vox Sevilla, se estrena esta legislatura en la Cámara autonómica. Será un peso pesado en la formación que liderará Manuel Gavira en la comunidad y tiene muy claro a quién se va a encontrar en la izquierda andaluza, «comunistas y corruptos».

En una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, Cortés explica que en Andalucía hay «dos izquierdas: la socialista, la corrupta, y luego la comunista». Sobre la comunista, «yo creo que Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), además de comunista, es mala persona y bastante maleducada y soberbia». «Yo creo que está incapacitada totalmente para hacer ningún equipo de trabajo», asegura. «Por tanto, a cualquier estructura que ella entre, la va a dinamitar por su manera de ser. Porque se ve a la legua. Por cómo trata, por cómo mira, por cómo gesticula, por todo. Se ve que debe ser una mujer bastante maleducada y soberbia, por tanto es fácil que allí donde ella ha estado se haya roto. Ellos sabrán a qué entendimientos tendrán que llegar para un futuro electoral», explica Cortés.

PSOE andaluz

«Y sobre el PSOE. Espadas no es otra cosa que el tentáculo. Él es el títere y el testaferro del señor Sánchez en Andalucía. Y yo les hago un llamamiento: que paguen o que se vayan, pero que no molesten en la próxima legislatura. Y pueden pagar, no porque lo diga la Ley, sino porque tienen una deuda moral con todos los parados y con toda la gente necesitada en Andalucía. Y pueden devolver esos 680 millones de euros. Yo les puedo dar las claves: que vendan Ferraz, que hipotequen sus sedes, que se bajen sus sueldos, que renuncien a subvenciones, y hasta que no devuelvan los 680 millones de euros, una de dos, o que se vayan o que no molesten», propone el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía.

«Esos 680 millones de euros que debieron ir a ayudar a las personas más necesitadas, que son los parados andaluces, tienen que ser devueltos. Al señor Espadas, y al PSOE andaluz, que o paguen o que no molesten. Pero que no nos hagan perder ni un solo minuto durante la próxima legislatura. Y repito: pueden vender las sedes, las pueden hipotecar, pueden renunciar a subvenciones, se pueden bajar el sueldo y lo pueden donar a la asociación que realice cualquier tipo de fin social. Pero que lo hagan. Mientras tanto, que no molesten, porque no están legitimados ni para hablar de sanidad, ni para hablar de economía, ni para hablar de corrupción, ni de dependencia, ni de ordenación del territorio. No están legitimados para nada, empezando por Espadas y acabando por todo el grupo parlamentario socialista», advierte Cortés.