Javier Cortés ha dejado este año, tras más de 20 años, la empresa privada para poder centrarse única y exclusivamente en su nueva labor en el Parlamento Andaluz como portavoz adjunto de Vox. Un bagaje en el sector privado que, bajo su punto de vista, resulta «esencial» para la política. Además, en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, quien es uno de los primeros espada de la formación en la comunidad, no ha calificado el resultado electoral de su partido -14 diputad0s- como un «fracaso», aunque sí ha hecho autocrítica.

Del sector privado a sector público

«El cambio ha sido para mejor. Antes llevaba la vida política y la empresa privada y ahora paso sólo al ámbito público, que efectivamente tiene una mayor presión mediática, tiene una serie de ‘peros’, por decirlo de alguna forma, pero paso a mejor vida porque así me puedo centrar única y exclusivamente en el Parlamento y en la parte orgánica de la provincia de Sevilla. Creo que he tomado la decisión acertada. Estoy súper ilusionado, tengo muchísimas ganas de darlo todo en el Parlamento y en la provincia. Estoy con la ilusión de un niño chico», comienza reconociendo Javier Cortés.

Preguntado sobre qué puede aportar el haber estado dos décadas en el sector privado, el portavoz de Vox Andalucía considera que «aporta una visión vital para un político». «Yo he estado 20 años por todos los polígonos industriales de la provincia de Sevilla, he conocido a muchísimos autónomos, a muchísimos propietarios de pymes y a grandes empresarios de Andalucía, y he trabajado con ellos. Sé lo que piensan, sé lo que necesitan de los políticos, sé lo que no necesitan de los políticos, y eso te da una visión importantísima», considera.

«Venir del sector privado me aporta una visión vital para un político»

«Cuando uno lleva toda la vida en política y se acostumbra a recibir normativas que redactan otros, a dar subvenciones a determinados colectivos que consideran que sin ellos la vida no sería la misma, que consideran de vital importancia para que la ciudad se mantenga. Ellos han vivido eso siempre y a ellos les falta el saber qué es lo que siente el que paga impuestos, no el que cobra de ellos. Yo sé qué es lo que piensa un autónomo cuando se lanza al mercado con una idea o cuando quiere vender esa idea, cuando tiene que tratar con proveedores. Sé lo que piensa una pyme cuando se echa a la espalda la financiación de una entidad financiera, cuando se echa a la espalda el pago de nóminas, cuando sabe que tiene que atender unos pagarés que no puede devolver… Sé la presión que supone ser empresario», argumenta Javier Cortés, que lamenta que «empresarios hay muchos pero luego, por desgracia, no todos llegan a la meta que definen».

«Yo sí sé qué es lo que necesita el empresario, el trabajador, sé lo que significa tener la presión y la responsabilidad de que haya familias que dependan de ti. Y eso te da una visión que un político profesional no tiene. Porque siempre ha estado en una parte del río en la que llega el agua gratis. Pero cuando estás en la otra parte del río, que es a contracorriente, que es donde están las verdaderas preocupaciones y las exigencias de pagar impuestos de manera rigurosa, te da una visión de la vida que un político profesional jamás tendrá. Y eso te cambia todo», reconoce el portavoz adjunto de Vox.

¿Fracaso electoral?

«¿Ha sido un fracaso para Vox lo sucedido en Andalucía?», le cuestionamos a Javier Cortés, que responde con rotundidad: «En absoluto». «Yo no puedo considerarlo un fracaso electoral. Una cuestión es que no hayamos batido las expectativas que teníamos. Y eso es así. No podemos engañarnos a nosotros mismos y no se puede engañar a los electores», considera.

«No hemos batido las expectativas que teníamos. Y eso es así. No podemos engañarnos a nosotros mismos y no se puede engañar a los electores»

«Pero, ¿ha sido un fracaso no cumplir estas expectativas? No. Hemos pasado de tener 12 diputados a 14, a tener 100.000 votos más que en 2018, y hemos pasado de ser la quinta fuerza a la tercera fuerza política de peso en el Parlamento andaluz. Eso significa que cuando el PP se ha disparado, que es la realidad, nosotros hemos seguido creciendo. Y eso implica que, dentro de la cura de humildad que nos debe dar no haber cumplido nuestras expectativas, también tenemos que ser conscientes de la gran cantidad de andaluces que optan por nuestra opción sin dejarse guiar por determinadas modas. Es decir, que tenemos una responsabilidad importantísima y un suelo de voto, de confianza de los ciudadanos, que nos hace ser muchísimo más responsables si cabe con lo que ellos nos han encomendado, que es controlar una mayoría absoluta del PP, que efectivamente ha hecho sus deberes y ha logrado 58 diputados y una mayoría absoluta histórica. Aprovecho, de hecho, para darle la enhorabuena al señor Moreno Bonilla porque han hecho una mayoría absoluta que ni ellos esperaban, y por méritos propios», explica Cortés.

¿Demérito de Vox o mérito del PP?

Javier Cortés también se ha pronunciado sobre si considera más mérito del PP el resultado electoral o demérito de la formación que lidera: «Aquí todos hemos cometido aciertos y errores. ¿En qué nos hemos equivocado? Me vas a permitir que me lo quede para mí y que hagamos autocrítica interna. Pero ellos han acertado en el tipo de campaña y en el tipo de mensaje. Aunque es cierto que han tenido a todos los medios de comunicación a su favor. Han sido capaces de crear un falso mito de la buena gestión. Yo creo que Moreno Bonilla ha basado su campaña en ser un buen gestor y yo creo que no ha sido un buen gestor. Creo que esa buena gestión es fruto de esa publicidad institucional que se ha gestado en los medios de comunicación privados, tanto de izquierdas como de derechas, que han limpiado su imagen. Y a partir de ahí ha hecho una gran campaña de marketing».

Los buenos datos económicos de los que presume la Junta de Andalucía, bajo su punto de vista, «no lo ha hecho» el PP de Juanma Moreno. «Los empresarios de Andalucía y de España entera, cuando vez que cae el consumo interno y necesitan, para mantener sus estructuras, seguir manteniendo el ritmo de ventas, pues al final te tienes que ir a otros mercados. No te voy a decir que Moreno Bonilla haya puesto trabas a los exportadores, porque sería faltar a la realidad, pero tampoco ha sido gracias a él. Ha sido el tejido empresarial que sabe hacer los deberes y, cuando el consumo interno ha caído, pues ellos han salido fuera. Y han sabido vender y han realizado operaciones internacionales que les han dado rédito», explica.

PAC, ¿qué ofrece Vox?

«Con la nueva PAC vamos a recibir 500 millones de euros menos en toda Andalucía. En Sevilla, concretamente, vamos a recibir 260 millones de euros menos que con la anterior PAC y todo sin diálogo apenas. ¿Qué pasa con la PAC? Pues, además de que las ayudas han bajado, ahora se están pidiendo una serie de requisitos para cobrar esas ayudas, los ecoesquemas que le llaman, que al final es mayor implantación de la Agenda 2030», afirma Javier Cortés.

«Seguimos compitiendo con terceros países que introducen sus productos en Europa y en España, que son recogidos con mano de obra esclava, y sin exigirles los requisitos que sí exigimos a los agricultores y ganadores andaluces. Es un caldo de cultivo perfecto para que el mundo rural deje de ser rentable. ¿Qué ocurre? Que se están despoblando los pueblos, que ahora no hay nuevos agricultores ni nuevos ganaderos; los jóvenes se van de los pueblos, se está deslocalizando toda la industria, se niegan los grandes políticos a impulsar un Plan Hidrológico Nacional que lleve el agua ahí donde lo necesitamos y, por tanto, si nos somos capaces de defender nuestra PAC y se redactan normativas europeas que van directamente en contra de lo que luego los propios políticos dicen aquí», señala.

«Los grandes políticos se niegan a impulsar un Plan Hidrológico Nacional que lleve el agua ahí donde lo necesitamos»

«Por ejemplo -continúa-, Juanma Moreno habla de que hay que digitalizar el agua y las instalaciones agrícolas, dice que hay que buscar una mayor optimización del uso de los recursos, que hay que modernizar las instalaciones hidráulicas, que va a invertir dinero y a ayudar al mundo rural a que el uso del agua pueda ser mucho más eficiente. Vale. Eso lo compartimos. Pero todo eso al final es un parche, porque por mucho que uno modernice unas instalaciones, si luego no hay agua, el agua no va a llegar», concluye al respecto.

Sector taurino

En opinión de Cortés, «los toros tienen que mantenerse dentro de la cultura popular española porque forman parte de nuestra identidad cultural, porque forman parte de nuestra forma de ser, porque forman parte de un tesoro genético… Y yo aquí no quiero argumentar, aunque hay motivos de sobre, el punto económico». «La tauromaquia genera mucho empleo, genera mucha riqueza, pero yo no creo que haya que argumentar eso, porque entonces estamos diciendo de alguna manera que las corridas de toros no son lo más estético porque hay un animal que sangra pero es que genera mucha economía. No. Por ese mismo argumento tendríamos que defender el tráfico de drogas, que genera riqueza», expone.

«Los toros tienen que mantenerse dentro de la cultura popular española porque forman parte de nuestra identidad cultural, porque forman parte de nuestra forma de ser, porque forman parte de un tesoro genético…»

«Hay que defender la tauromaquia porque forma parte de nuestra forma de ser, de nuestra esencia, de nuestra forma de relacionarnos, porque es una cultura que hemos heredado de nuestros abuelos y que tienen que heredar nuestros nietos», asegura el portavoz de Vox, que cree que «todo esto viene perfectamente planificado y llevado a cabo por ese marxismo cultural que estamos padeciendo, que está redactado extraordinariamente bien en forma de carta a los Reyes Magos, que es la Agenda 2030. Todo es un plan de esas élites que están intentando cambiarlo todo. El marxismo económico se ve que no es viable, que no trae riqueza sino que empobrece a los países, que no es ningún modelo ejemplarizante en cuanto a libertad y que no ha funcionado en ningún lado, pero claro esa izquierda quiere seguir en política. Entonces se inventa el marxismo cultural, y eso no es más que esa religión climática, ese feminismo radical, ese animalismo radical y esos lobbys LGTB, que hacen que otros partidos políticos tengan que postularse».

«Todos los partidos políticos se han entregado al marxismo político, desde el PSOE hasta el PP»

«Todos los partidos políticos se han entregado al marxismo político, desde el PSOE hasta el PP», continúa Javier Cortés, que se pregunta: «¿Qué persona en su sano juicio estaría en contra de una campaña con dinero público en contra de la homofobia? ¿Pero qué tiene que ver una campaña contra la homofobia para que nos respetemos todos como somos a que nos adoctrinen a los niños? Pues eso es la Agenda 2030 y el marxismo cultural».