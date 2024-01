La izquierda carga contra Marlaska por la detención del sindicalista que insultó al Rey y a la Policía

La izquierda andaluza ha salido en bloque en defensa del portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, detenido por la Policía Nacional mientras participaba este domingo en una protesta en Granada en apoyo a tres sindicalistas que irán a juicio esta semana por desórdenes públicos. Reina fue arrestado por una reclamación judicial que pesa sobre él tras no presentarse a un juicio por injurias, calumnias y delitos de odio. La causa está pendiente de nuevo señalamiento.

En la citada protesta estuvieron presentes, entre otros, el ex diputado nacional de Podemos y ex portavoz nacional del SAT Diego Cañamero y la ex diputada del Parlamento autonómico y líder de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez, que ha denunciado el arresto en sus redes sociales: «Estábamos en una manifestación contra la represión y vino la Policía de Marlaska a darnos la razón».

Acaba la manifestación de los 3 del SAT en Granada y la Policía detiene a @OscarReina23 por una denuncia por injurias de un empresario que fue condenado por explotación laboral. Estábamos en una manifestación contra la represión y vino la Policía de Marlaska a darnos la razón pic.twitter.com/ud8xL0JsD1 — Teresa Rodríguez 🇵🇸 ۞ (@TeresaRodr_) January 28, 2024

Adelante Andalucía también se ha pronunciado al respecto: «Todo nuestro apoyo, compañero. ¡Basta ya de represión!». Su portavoz en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, se ha sumado al apoyo y ha cargado contra el Ministerio del Interior: «Esto es una provocación de Marlaska. Nos tendrán enfrente, siempre».

En medio de una manifestación contra la represión sindical, detienen a Oscar Reina por una denuncia de injurias a un empresario en 2014. Esto es una provocación de Marlaska. Nos tendrán enfrente, siempre. https://t.co/nrDAOOJfsM — Jose Ignacio García ۞ 🇵🇸 (@joseigs_) January 28, 2024

Cabe recordar que el portavoz nacional del SAT ha acumulado diversas causas a lo largo de estos últimos años por llamar «miserable» al Rey Felipe VI, por tildar a la Policía de «perros» y «fascistas» o por afirmar que «en Euskal Herria los terroristas no eran los de ETA, sino España». Además, Reina fue unos de los 20 sindicalistas condenados a seis meses de prisión por asaltar un Mercadona de Écija (Sevilla) en 2012 y llevarse una veintena de carritos con productos, acto que calificaron de «acción simbólica».

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, también ha querido trasladar «todo su apoyo» a Reina, al igual que Anticapitalistas Andalucía: «Ésta es la ley mordaza con la que el Gobierno más progresista de la historia iba a acabar».

Todo nuestro apoyo a Óscar Reina, detenido mientras apoyaba en una manifestación en Granada a las 3 sindicalistas y limpiadoras represaliadas por protestar contra un despido Esta es la ley mordaza con la que el gobierno más progresista de la historia iba a acabar pic.twitter.com/zCGwqm45gB — Anticapitalistas Andalucía (@Anticapi_And) January 28, 2024

En el momento de la detención, Reina iba a bordo de una furgoneta a cargo del equipo de megafonía en el entorno de la Subdelegación del Gobierno. «Se dirigieron a mí, me identificaron y me dijeron que me tenía que ir con ellos. Estuve detenido tres o cuatro horas en el calabozo y luego me llevaron ante el juez y quedé en libertad», ha relatado a Europa Press, explicando que actualmente pesan sobre su persona diversos cargos derivados de su acción sindical, aunque desde hace varios años ejerce la «insumisión judicial» en este tipo de causas. «Hasta la victoria siempre», manifestaba tras quedar en libertad.

Hasta la victoria siempre ✊ https://t.co/9IRQtiTgRh — Óscar Reina Gómez (@OscarReina23) January 29, 2024

Recordemos que en 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estepa (Sevilla) resolvió archivar la causa abierta contra Reina por un presunto delito de odio e injurias y calumnias en redes sociales contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra la Corona y contra diferentes dirigentes políticos.

En los mensajes denunciados por la Fiscalía, el líder del SAT calificaba de «miserable» al Rey Felipe VI, para quien pedía el «Premio a la Indecencia y a la Hipocresía y un viaje al exilio».

Reina también criticó en 2017 las actuaciones en Cataluña de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el referéndum ilegal del 1 de octubre, calificando de «perros», «sicarios» y «esbirros a sueldo» a los policías y guardias civiles desplegados el 1-O.

El juez de instrucción consideró que los comentarios fueron «ofensivos» y superaron la «línea de lo tolerable», pero no implicaban un castigo penal. La Fiscalía precisó entonces que «la muestra pública de desprecio no hace mención más que a una postura política, en buena parte llamada a la hipérbole, que fomenta la crispación pero en ningún caso circunscrita a los supuestos recogidos» en el artículo 510 del Código Penal.