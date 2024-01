Detenido el líder sindicalista andaluz que llamó «miserable» al Rey y negó el terrorismo de ETA

La Policía Nacional ha detenido al portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, mientras participaba este domingo en una protesta en Granada en apoyo a tres sindicalistas que se enfrentan a un juicio el próximo mes de febrero. El arresto, que se prolongó durante varias horas, se produjo por una reclamación judicial que pesa sobre el líder sindical tras no presentarse a un juicio por injurias. Los juzgados ya han archivados diversas causas contra Reina por insultar al Rey («miserable»), a la Policía («perros» y «fascistas») o por afirmar que «en Euskal Herria, los terroristas no eran los de ETA, sino España».

La protesta de este domingo se desarrolló en apoyo a tres miembros del SAT que se enfrentan a cinco años de prisión en un juicio por desórdenes públicos previsto para el próximo 1 de febrero en Granada. A ella asistieron, entre otros, la ex diputada del Parlamento autonómico y líder de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez y el ex diputado nacional de Podemos y ex portavoz nacional del SAT Diego Cañamero.

En el momento de la detención el líder sindicalista iba a bordo de una furgoneta a cargo del equipo de megafonía en el entorno de la Subdelegación del Gobierno. «Se dirigieron a mí, me identificaron y me dijeron que me tenía que ir con ellos. Estuve detenido tres o cuatro horas en el calabozo y luego me llevaron ante el juez y quedé en libertad», ha relatado Reina a Europa Press, explicando que actualmente pesan sobre su persona diversos cargos derivados de su acción sindical y que desde hace varios años ejerce la «insumisión judicial» en este tipo de causas.

El arresto de este domingo ha tenido lugar después de que hace unos meses no se presentara al juicio que tiene pendiente por una denuncia de un empresario por presuntas injurias, calumnias y delitos de odio, estando esta causa pendiente de nuevo señalamiento.

Otras causas por injurias

En 2021, recordemos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estepa (Sevilla) resolvió archivar la causa abierta contra Óscar Reina por un presunto delito de odio e injurias y calumnias en redes sociales contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra la Corona y contra diferentes dirigentes políticos.

En los mensajes denunciados por la Fiscalía, el líder del SAT calificaba de «miserable» al Rey Felipe VI, para quien pedía el «Premio a la Indecencia y a la Hipocresía» y «un viaje al exilio».

Hay que tener poca vergüenza Felipe de Borbón es usted un miserable. Su puesto que nadie ha votado viene heredado de una institución que se mantuvo a raíz de un golpe de estado franquista y terrorista

Yo le daría el Premio a la Indecencia y a la Hipocresía, con un viaje al exilio pic.twitter.com/a6MvNVcxro — Óscar Reina Gómez (@OscarReinaGilen) December 15, 2017

Reina también criticó en 2017 las actuaciones en Cataluña de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el referéndum ilegal del 1 de octubre, calificando de «perros», «sicarios» y «esbirros a sueldo» a los policías y guardias civiles desplegados el 1-O.

«Dejad de ladrar y poneros a trabajar. ¿O es que vuestro trabajo soy yo? Aquí huele a troll y a secreta fascista pluriempleado», escribió entonces el sindicalista. En 2018 también fue denunciado por el colectivo de víctimas del terrorismo (COVITE) tras defender que «en Euskal Herria los terroristas no eran los de ETA, sino España».

La causa abarcaba un total de 18 entradas publicadas entre 2016 y 2018 en distintas redes sociales, en las que el líder del SAT también rajaba un retrato del Rey, al que definió en una carta como «nieto del golpe de Estado franquista». También lanzó críticas contra el PP y el anterior Gobierno de Mariano Rajoy por su «corrupción», así como reproches a la actuación policial disparando a inmigrantes «que nadaban para salvar sus vidas» en la playa del Tarajal de Ceuta o contra las balas de goma «que dejaron tuerta a una persona» en una manifestación en Pamplona.

El juez de instrucción consideró que los comentarios fueron «ofensivos» y superaron la «línea de lo tolerable», pero no implicaban un castigo penal. La Fiscalía precisó entonces que «la muestra pública de desprecio no hace mención más que a una postura política, en buena parte llamada a la hipérbole, que fomenta la crispación pero en ningún caso circunscrita a los supuestos recogidos» en el artículo 510 del Código Penal (delito de incitación al odio), que en su punto primero castiga a «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia». En 2020 también fue absuelto por llamar cocainómano al ex líder de Ciudadanos (Cs) Albert Rivera.