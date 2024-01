Más País no quiere que los colegios andaluces eduquen sobre ETA pero sí sobre Gaza y violencia machista

La coportavoz federal de Más País y portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento autonómico, Esperanza Gómez, se ha mostrado este martes contraria a que la Junta impulse en los colegios andaluces actividades para la reflexión y el debate sobre el terrorismo de ETA y la figura de Miguel Ángel Blanco en torno al Día Escolar de la No Violencia y la Paz que se celebra el 30 de noviembre. Gómez ha pedido que en lugar de sobre terrorismo etarra en España, con más de 850 asesinatos durante más de 40 años, se eduque preferiblemente sobre el conflicto en Palestina o sobre violencia machista.

En un comunicado, Gómez ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de «instrumentalizar» las aulas andaluzas para «hacer seguidismo» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «El presidente de la Junta tiene motivos de sobra para hacer reflexionar a nuestros niños sobre la importancia de rechazar cualquier tipo de violencia con motivo del Día de la Paz y no recurrir al uso político de las víctimas de ETA. Estamos asistiendo estos días a un genocidio en Gaza y acabamos de cerrar uno de los peores años de nuestra historia en cifras de violencia machista, pero tenemos que aguantar cómo el PP manda una carta a los colegios para decirles que los niños reflexionen sobre el terrorismo de ETA», ha denunciado Gómez.

La dirigente de Más País hace referencia a la circular que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional remitía este lunes a los centros educativos públicos de Andalucía para que, de cara al Día de la Paz, se lleven a cabo actividades que promuevan la reflexión sobre el terrorismo de ETA y sus víctimas, el Estado de Derecho y la Constitución como garantía para la democracia y la libertad.

Recordemos que en el nuevo currículo andaluz se incluyen distintas materias en este sentido: Educación en Valores Cívicos y Éticos (cursada tanto en 6º de Educación Primaria como en 2º de ESO), Historia de España y Educación para la Convivencia Democrática I y II (cursadas en Bachillerato). Y recordemos también que los jóvenes españoles desconocen su propia historia: el 60% de los menores de 35 años no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, según una encuesta de GAD3 realizada en 2020. «No hemos tocado ETA en clase para nada. Sólo sabemos de ETA por lo que nos hayamos informado nosotros mismos», reconocía un joven sevillano a OKDIARIO Andalucía el pasado verano en una encuesta a pie de calle. «De ETA no estudiamos nada; de otras cosas sí, pero de ETA nada». «Miguel Ángel Blanco me suena. No sé de qué, pero me suena», apuntaban otros estudiantes a este periódico. ETA mató por última vez en nuestro país en 2009.

Así las cosas, la portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento autonómico ha remarcado que «no se puede olvidar el daño que la banda terrorista hizo a nuestro país y a las familias que perdieron a sus seres queridos durante décadas», pero ha lamentado que la estrategia del PP sea «instrumentalizar ese dolor para sacar el rédito político que no consigue luego en las urnas» y que Moreno «utilice» Andalucía «para hacer oposición a Pedro Sánchez».