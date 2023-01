Los jóvenes sevillanos no saben quién es Jiménez-Becerril ni Miguel Ángel Blanco: “No tengo ni idea”

Sevilla conmemora este lunes el XXV aniversario del asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento hispalense Alberto Jiménez-Becerril y de su esposa, la procuradora Ascensión García Ortiz, a manos de la banda terrorista ETA. Pero, ¿saben los jóvenes de la Universidad de Sevilla quiénes eran Jiménez-Becerril y García Ortiz? ¿Saben quién es Miguel Ángel Blanco? La respuesta es rotunda: no.

«No sé quiénes son. Ni idea. Pero vamos, ETA ya… Es el 25 aniversario, así que tampoco… No lo hemos estudiado pero veo problemas más importantes a día de hoy», señala un joven universitario a OKDIARIO Andalucía. También frente a la Universidad de Sevilla, otra estudiante admite que ni siquiera le suenan nombres como el de Miguel Ángel Blanco. «No lo sabemos, ni idea».

«Miguel Ángel Blanco me suena. No sé de qué, pero me suena», esgrime otro joven universitario. Otro grupo de muchachos que descansaban frente a la facultad de derecho admite no tener «ni idea». «De ETA no estudiamos nada, de otras cosas sí, pero de ETA nada», explica.

«No me suena ninguno», señala otra joven. «No hemos tocado la ETA en clase para nada. Sólo sabemos de ETA por lo que nos hayamos informado nosotros mismos», afirma otro universitario.

«No sabemos quiénes son. Hoy nos han hablado de alguien… Pero vamos, normalmente no suele contar cosas de ETA. Hoy nos han dicho que se había muerto alguien. Les han nombrado. Pero no nos han dado más datos», lamentan otras dos jóvenes estudiantes de la Universidad.

Actos institucionales

Pese a este desconocimiento entre los jóvenes, este lunes en Sevilla se suceden distintos actos institucionales que incluyen la inauguración en la Puerta de Jerez de la exposición de mupis ’25 años in Memoriam’, organizada por la Fundación Municipal Alberto Jiménez Becerril con motivo de la conmemoración de los 25 años del crimen, con la participación del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y de representantes del Ayuntamiento hispalense y de la Junta de Andalucía.

También se celebrará una misa en la Catedral con la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, así como la tradicional ofrenda de flores en la céntrica calle Don Remondo, donde fueron asesinados el citado edil del PP y su esposa, la noche del 30 de enero de 1998, tras haber compartido la velada con amigos.

Más al detalle, dos miembros de ETA les sorprendieron por la espalda y les descerrajaron sendos disparos en la nuca mientras caminaban por dicha calle.

Tras el doble asesinato, fueron detenidos en Sevilla y condenados a cárcel José Luis Martín Barrios, Maite Pedrosa y Mikel Azurmendi, componentes del comando Andalucía de la banda terrorista y autores del atentado. Además de tales actos, el PP prevé a titulo de partido una ofrenda floral en el cementerio de San Fernando y un acto en el céntrico Hotel Colón.