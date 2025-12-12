Hospitalizada grave una mujer en Motril tras una paliza de su ex novio, al que ella no podía acercarse

Una mujer de 38 años permanece hospitalizada en estado grave tras haber sufrido hace unos días una paliza en Motril (Granada) a manos presuntamente de su ex pareja, un hombre que aún no ha sido detenido y al que ella no podía acercarse por tener en vigor una orden de alejamiento hacia él.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, un día después de que la pareja retomara al parecer la relación pese a la prohibición judicial de acercamiento.

Tras la brutal agresión, la víctima fue trasladada al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, donde permanece ingresada en estado grave. Los médicos tuvieron que extirparle el bazo como consecuencia de las lesiones sufridas, según informa el diario Ideal.

La mujer afirmó inicialmente que las heridas eran fruto de una caída, pero finalmente manifestó que había sido agredida por su ex novio. Fue el propio hospital el que dio aviso a la Policía Nacional, lo que activó la investigación.

A mediados del pasado mes de septiembre, ambos habían presentado denuncias cruzadas por presunta violencia doméstica a raíz de varias discusiones. Como resultado de ese procedimiento judicial, se dictó una orden de alejamiento que impedía a la mujer aproximarse al hombre.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para localizar al presunto agresor, que permanece en paradero desconocido, y esclarecer lo ocurrido.