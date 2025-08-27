Detenido un hombre por la muerte de su ex pareja en Motril (Granada)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de su ex pareja en Granada. La mujer, de 54 años, fue trasladada con vida al hospital. Estaba inconsciente, a consecuencia posiblemente de un golpe en la cabeza. Falleció horas después. El detenido tenía una orden de alejamiento sobre la víctima.

A las 10:35 horas del domingo, una llamada telefónica al 112 alertaba de que una mujer se encontraba en estado muy grave en una vivienda ubicada en la playa de poniente de Motril, en la zona de El Varadero. Emergencias movilizó al 061 y a la Policía Nacional. Los servicios sanitarios asistieron a la mujer por una intoxicación etílica, según detalla Europa Press, y la trasladaron al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde murió horas más tarde.

El presunto homicida y su ex pareja constaban en el Sistema VioGén del Ministerio del Interior. El detenido tenía vigente una orden de alejamiento de la víctima, dictada por un juez como medida cautelar.

El hombre ha sido detenido y tras pasar a disposición judicial este miércoles, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Granada ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La juez le atribuye inicialmente delitos de homicidio y quebrantamiento de condena.

La investigación, en manos de la Policía Nacional, queda pendiente del resultado de la autopsia para esclarecer este presunto crimen. Se ha decretado secreto de sumario.