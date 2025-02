La mujer asesinada en Benalmádena denunció a su marido en enero pero se le negó la orden de alejamiento

La mujer asesinada presuntamente por su marido en Benalmádena (Málaga) denunció a su agresor por violencia de género el pasado mes de enero, pero la juez denegó la orden de alejamiento. Era la primera denuncia que presentaba la víctima. Este domingo, el hombre, de origen nigeriano, mató a Catalina, española de 48 años, y luego prendió fuego a la casa en la que vivía con sus hijos menores, que fueron testigos directos del crimen.

La víctima y el presunto asesino mantenían una relación matrimonial desde hacía 11 años. Fruto de la misma habían tenido tres hijos, dos niñas y un niño, de 7, 9 y 11 años. La fallecida tenía un cuarto hijo, mayor de edad, de una relación anterior.

El pasado 21 de enero, tal como ha confirmado el Ministerio de Igualdad, la mujer decidió presentar una denuncia contra su marido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 3 de Málaga. En la misma relató haber sufrido amenazas e insultos, pero aseguró que no había sido maltratada físicamente y que su pareja únicamente le levantó la mano sin llegar a golpearla.

Los hechos denunciados fueron considerados constitutivos de tres delitos: amenazas, coacciones y vejaciones leves. La entidad del caso no requirió la apertura de diligencias previas o de un proceso sumarial y el procedimiento derivó en un juicio rápido celebrado el 3 de febrero –la semana pasada– en el Juzgado de lo Penal n.º 12 de Málaga.

Aunque la denunciante solicitó la adopción de una orden de alejamiento respecto de su marido, la juez declinó esta medida al considerar que en esta denuncia no concurrían los presupuestos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El caso se catalogó como de «riesgo medio» ya que no había denuncias previas y no la mujer no relató agresión alguna, así que quedó «inactivo».

El Ministerio de Igualdad lo ha confirmado como asesinato por violencia de género. El Ayuntamiento de Benalmádena, por su parte, ha decretado un día de luto oficial.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han reclamado «todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes».

La Junta de Andalucía ha recordado este lunes la protección de las víctimas es «competencia» del Gobierno de España» –el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) depende de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior–. En cuanto a sus obligaciones, la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha confirmado que la Junta hará un seguimiento de la «adaptación» de los hijos de la víctima para «apoyarlos en todo momento a superar algo tan duro». La Administración autonómica también está prestando atención psicológica a los familiares y en el centro escolar de los niños.

El asesinato

El crimen tuvo lugar durante la madrugada del pasado domingo. El niño de 11 años llamó al 112 en torno a las 5:25 horas. Otros vecinos alertaron a Emergencias de un incendio en un inmueble de la calle Álamos de Benalmádena. Los primeros efectivos en llegar al lugar, de la Policía Local, encontraron fuera de la vivienda al presunto asesino junto a los tres menores. Dentro yacía el cadáver de la mujer, que presentaba signos de violencia. El hombre fue detenido posteriormente por la Policía Nacional.

Por la tarde, los bomberos que inspeccionaron el domicilio localizaron una pila de objetos inflamables que pudo usarse como hoguera para incendiarla. También se optó por precintar la vivienda ubicada en la planta superior, donde residen la madre de la fallecida, octogenaria, y el hijo mayor de la víctima, un chico de 18 años.

Los niños se han trasladado junto a su abuela a casa de familiares después de pasar por el hospital y contar lo sucedido a los agentes de la Policía Nacional responsables de la investigación.

«Entran y salen a la calle y hablan con otros niños, pero no terminan de ser conscientes de lo que ha pasado», comenta a Efe uno de los tíos de la víctima. Sus allegados aseguran que desconocían los detalles de su situación, pero confirman que había comentado su intención de separarse tras casi 13 años de relación.