La hija de la presidenta de AMAMA imparte cursos para la asociación con dinero de ayuntamientos del PSOE

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (AMAMA), Ángela Claverol, encargó a su hija, Andrea Misa Claverol, el desarrollo de actividades formativas durante la crisis por los errores del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Dichos cursos fueron financiados mediante subvenciones otorgadas por ayuntamientos sevillanos gobernados por el PSOE, como los de La Rinconada y La Algaba.

Andrea Misa, trabajadora social de AMAMA e hija de la presidenta, forma parte del equipo técnico de la asociación, tal y como recoge su página web. El organigrama incluye once profesionales, entre ellos también un asesor jurídico, una psico-oncóloga, un podólogo y una responsable de dietética. Pese al evidente vínculo familiar, la asociación no ha tenido reparos en asignarle tareas subvencionadas por instituciones públicas lideradas por el PSOE.

Uno de los talleres se celebró el pasado 8 de octubre, en plena polémica política por los fallos en el cribado, en el Espacio asociativo para la Igualdad Joaquina Ariza Geniz. La sesión informativa versó sobre la discapacidad en el entorno laboral y fue impartida por Andrea Misa y el abogado de la entidad, Manuel Jiménez Soto. El acto fue organizado «en coordinación del Punto Rosa de La Algaba y en colaboración con la Delegación de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento».

La relación entre AMAMA y los gobiernos municipales socialistas no es nueva. El Ayuntamiento de La Algaba concedió en diciembre de 2024 una subvención directa de 3.000 euros a la asociación para «producir y planificar programas formativos, culturales y de ocio para la pronta recuperación y reinserción social de las afectadas por la enfermedad».

En el caso de La Rinconada, los convenios se renuevan anualmente y contemplan el mismo importe para financiar «gastos de personal para talleres que se realizan para la promoción de la salud dentro del programa de actividades de esta asociación en el ámbito del acompañamiento a mujeres con cáncer de mama». La última firma de este acuerdo, entre el alcalde Javier Fernández y Ángela Claverol, data del 16 de mayo de 2025, tal y como ha avanzado ABC Sevilla este miércoles.

«Estamos contentas de que el Ayuntamiento siga apoyando nuestra labor en el cáncer de mama, porque es importantísimo poder llevar al pueblo la psicóloga, la trabajadora social y el abogado», declaró Claverol en alusión directa a su hija, que figura como parte del personal subvencionado.

Andrea Misa también intervino como ponente en el II Congreso de Asociaciones de Salud de La Rinconada, celebrado el 4 de octubre, con una charla sobre «Las consecuencias psicosociales del cáncer de mama», en un momento en que el PSOE y AMAMA intensificaban su presión contra la Junta de Andalucía por los fallos en el sistema de detección precoz.