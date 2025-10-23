El PSOE pide apoyo a la manifestación contra Moreno promovida por AMAMA, su asociación afín subvencionada

El PSOE no se corta. Apenas 24 horas después de desvelar OKDIARIO Andalucía los lazos entre los socialistas y la asociación del cáncer de mama que lidera los ataques a la Junta de Andalucía, la portavoz del PSOE de Andalucía (PSOE-A) en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha pedido este jueves el apoyo a las movilizaciones promovidas por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), organización que mantiene vínculos directos con el PSOE y recibe financiación pública de ayuntamientos socialistas. Márquez, como si no hubiese desvelado este periódico la realidad, no ha tenido problemas en animar a los andaluces «indignados» a sumarse a las protestas.

La intervención de la dirigente socialista se ha producido en la sesión de control al Gobierno andaluz, en la que ha vuelto a cargarse el debate político en torno al sistema sanitario. Las palabras de Márquez llegan en paralelo a la movilización que AMAMA ha convocado para este domingo en Sevilla bajo el lema «Nuestra vida no puede esperar». La asociación, presidida por Ángela Claverol, ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva contra la Junta, en sintonía con los mensajes lanzados desde el PSOE. Claverol ha rechazado reunirse con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y ha exigido primero «que arregle el SAS», mientras sus intervenciones públicas replican casi palabra por palabra las consignas de María Márquez en el Parlamento.

La conexión entre AMAMA y el PSOE no se limita a afinidad ideológica. OKDIARIO ha documentado múltiples actos en los que Claverol ha participado junto a dirigentes socialistas, como Pedro Sánchez, María Jesús Montero o la eurodiputada Lina Gálvez. En redes sociales, la presidenta de AMAMA ha compartido imágenes con material promocional del Partido de los Socialistas Europeos y ha agradecido al PSOE su respaldo explícito: «Gracias por estar siempre», escribió tras un acto con Montero y Sánchez.

Además, la asociación participa en eventos organizados por el partido, como la fiesta navideña de 2023 del PSOE andaluz o encuentros con Mujeres Socialistas. Mientras, la propia AMAMA ha solicitado públicamente el apoyo del Grupo Socialista en el Parlamento, evitando cualquier acercamiento institucional con la Junta de Juanma Moreno.

Subvenciones y dinero público

La movilización de este domingo no es ajena a esta estructura de apoyo socialista. Ayuntamientos gobernados por el PSOE, como los de Guillena y La Algaba, están fletando autobuses gratuitos para llevar manifestantes a Sevilla, tal y como desveló en exclusiva OKDIARIO Andalucía. En el caso de Guillena, la promoción corre a cargo del Área de Igualdad del consistorio, junto a cuatro asociaciones de mujeres. En La Algaba, el viaje gratuito está directamente vinculado a AMAMA, que mantiene con el ayuntamiento un convenio por el que percibe una subvención de 3.000 euros.

A todo ello se suma el respaldo de otras entidades afines. La presidenta de la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (AJICAM), también presente en la protesta, es directamente concejal del PSOE, lo que refuerza la tesis de que esta ofensiva contra el Gobierno andaluz no es espontánea, sino una estrategia política diseñada por Ferraz.