El PSOE de Sevilla paga dos campañas en redes para atacar a Juanma Moreno por la crisis del cribado

El PSOE de Sevilla ha contratado dos campañas en redes sociales desde los días 21 y 22 de octubre para atacar al Gobierno de Juanma Moreno por la crisis de los cribados del cáncer de mama. Los socialistas han pagado para señalar directamente al delegado de Sanidad en Sevilla, Manuel Molina, y denunciar la presunta escasez de radiólogos en el sistema andaluz como causa principal del colapso asistencial. Unas campañas socialistas que no hacen más que confirmar el intento de politización de un asunto tan grave como el cáncer con el único fin de menospreciar la gestión sanitaria de Juanma Moreno.

Estas campañas, difundidas en Facebook e Instagram, se suman a otras tres impulsadas a comienzos de octubre y forman parte de una estrategia de desgaste político impulsada por los socialistas hispalenses desde el estallido del caso. Una de ellas acusa al Ejecutivo andaluz de «mirar a otro lado» mientras «miles de mujeres esperan su mamografía», y exige la dimisión de Molina, ex gerente del Hospital Virgen del Rocío, donde se concentran la mayoría de los casos afectados.

La segunda campaña destaca que Andalucía cuenta con solo 7,2 radiólogos por cada 100.000 habitantes, frente a los 9,15 de media nacional, lo que —según el PSOE— explica los fallos en el programa de detección precoz. Ambas están dirigidas al público de Sevilla capital, de entre 18 y 60 años.

El Partido Popular de Sevilla ha criticado duramente esta ofensiva. Su presidente, Ricardo Sánchez, ha acusado al PSOE de «frivolizar» con un tema «trascendente» y de «cruzar una línea roja» al convertir el problema sanitario en una herramienta de ataque político. «Ni con bulos, ni con campañas de desprestigio se ayuda a las mujeres», ha advertido.

Ricardo Sánchez ha defendido el compromiso del Gobierno andaluz con la sanidad pública, recordando que el Presupuesto de la Junta para 2026 dedicará 16.265 millones de euros al sector y que el SAS incorporará 4.371 profesionales más hasta 2026. Además, ha destacado que ya se han presentado 16 medidas para reforzar el sistema, incluyendo la ampliación de plantilla.

El PSOE y AMAMA

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), Ángela Claverol, mantiene estrechos vínculos con el PSOE, como demuestran múltiples publicaciones, imágenes y actos recogidos por OKDIARIO. La organización, que ha protagonizado una campaña contra la Junta de Andalucía por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, ha actuado en perfecta sintonía con el Gobierno de Pedro Sánchez y con los socialistas andaluces, quienes le otorgan subvenciones, fletan autobuses para sus protestas e incluso la invitan a actos del partido.

En su perfil de Facebook, Claverol compartió el 8 de junio de 2023 una visita al Parlamento Europeo en la que aparece con material del Partido de los Socialistas Europeos. Ese mismo día, también publicó imágenes junto a la eurodiputada socialista Lina Gálvez en una cumbre internacional de políticas de igualdad. AMAMA participó en la fiesta navideña del PSOE de 2023 y en un acto electoral de Mujeres Socialistas en Sevilla, donde sus representantes posaron con Pedro Sánchez, María Jesús Montero y el ex alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz. «Gracias por estar siempre», escribió la asociación en redes.

La colaboración entre AMAMA y el PSOE se extiende también al plano institucional. La asociación ha solicitado apoyo al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, pero se ha negado a reunirse con la Junta de Andalucía mientras «no se arregle el SAS», según declaraciones de Claverol. Además, los mensajes de la asociación han coincidido palabra por palabra con los de portavoces socialistas, como María Márquez, en intervenciones mediáticas y parlamentarias. Una denuncia ya desmentida sobre destrucción de datos del SAS fue incluso utilizada por Pedro Sánchez en tres sesiones consecutivas en el Congreso.

Por otro lado, ayuntamientos gobernados por el PSOE, como los de Guillena y La Algaba, han fletado autobuses para asistir a las manifestaciones de AMAMA, financiadas con fondos públicos. Ambos consistorios mantienen convenios con la asociación por valor de 3.000 euros cada uno.

Además, la presidenta de otra asociación participante en las protestas, la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (AJICAM), es concejala del PSOE. Todo ello refuerza la idea de que esta ofensiva contra el Gobierno de Juanma Moreno no es espontánea, sino una campaña orquestada desde estructuras próximas al Partido Socialista.