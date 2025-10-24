La verdad sobre las mamografías en Andalucía que desmonta el bulo del PSOE: «No pueden borrarse»

La historia clínica de las pacientes que se someten a mamografías de cribado de cáncer en Andalucía queda registrada «de forma íntegra», sin que sea posible eliminar imágenes o datos. Así lo confirman fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han desmontado el último intento del PSOE por generar alarma sanitaria acusando al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de «borrar» pruebas médicas, algo que, técnicamente, no puede ocurrir.

El proceso de cribado mamográfico en el SAS se realiza mediante un sistema de doble lectura por parte de dos radiólogos distintos, siguiendo las recomendaciones de las guías internacionales. Tal y como explican a OKDIARIO Andalucía las mismas fuentes, ambos profesionales analizan las imágenes sin conocer el informe del otro, con el objetivo de garantizar la máxima precisión en la detección precoz del cáncer de mama.

De este modo, durante esta doble lectura, el primer radiólogo puede generar lo que se denomina una «imagen clave», es decir, una copia de la proyección original sobre la que señala áreas de interés médico. Esta herramienta, comúnmente utilizada en la práctica radiológica, sirve como apoyo para el segundo lector o para facilitar posteriores derivaciones en caso de que se detecten posibles lesiones.

Lejos de tratarse de una manipulación o alteración del historial, éstas «imágenes clave» quedan grabadas en el sistema junto con la proyección original, de modo que se conservan ambas: la imagen con la marca y la imagen sin señalar. «No pueden borrarse», subrayan en el SAS, desde donde insisten a este periódico en que todos los estudios se integran automáticamente en el archivo radiológico de la paciente.

Además, estas imágenes no tienen carácter clínico definitivo, sino que se utilizan como herramienta de trabajo interna entre especialistas. No existe ninguna destrucción de pruebas ni modificación de los registros médicos, ya que todas las imágenes, incluidas las clave, forman parte del historial digital y son trazables en todo momento.

Eso sí, desde el SAS recuerdan que no siempre se generan imágenes clave, ya que su uso queda a criterio del especialista, y su existencia no altera el procedimiento ni implica alteración alguna de los resultados. Todo el proceso se enmarca en un protocolo médico estandarizado que cumple con las máximas garantías de seguridad, precisión y transparencia.

La aclaración del SAS desmonta totalmente las acusaciones lanzadas por dirigentes del PSOE, que han intentado sembrar dudas sobre la integridad de los registros clínicos en plena campaña de agitación sanitaria contra el Gobierno andaluz de Juanma Moreno.