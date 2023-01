La Guardia Civil halla granadas de mano, explosivos, proyectiles y armas en una vivienda de Almería

Agentes de la Guardia Civil han hallado en un domicilio de Fondón (Almería) un arsenal armamentístico en una actuación en la que se han retirado explosivos, munición y armas. Por el momento se desconocen más datos sobre la operación y la Guardia Civil procederá a destruir lo encontrado.

El equipo de desactivación de explosivos (Edex) de la comandancia de Almería estudia en el lugar del hallazgo dos granadas de mano, un proyectil 30/550 usado en aviones de combate, submunición BLU-61 y otras armas antiguas, según ha informado en un comunicado.

En esta ocasión los artefactos se encontraban inertes y se han retirado para su posterior destrucción. En este contexto, la Guardia Civil ha desaconsejado cualquier manipulación ante el hallazgo de este tipo de objetos.

Ha aconsejado no manipular artefacto alguno y evitar que otros lo hagan y evitar los excesos de confianza, dado el aspecto del material encontrado (oxidado, herrumbroso, etc.). También ha invitado a señalizar adecuadamente el lugar -piedras, ramas, etc.-, evitando que el artefacto quede cubierto.

Añaden desde la Guardia Civil que sea notificado a la mayor brevedad posible y evitar y no consentir el coleccionismo de este tipo de material, dada su peligrosidad latente, además de desconfiar de los consejos de personal que supuestamente conocen ese material por haberlo utilizado en algún momento de su vida.