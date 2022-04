El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha apoyado este miércoles la más que probable candidatura de Macarena Olona a la presidencia de la Junta. La decisión final se anunciará este jueves tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Al respecto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles que a Olona «cada vez le veo más cara de presidenta». Gavira ha suscrito estas palabras y ha manifestado que «ojalá así sea», añadiendo que toda la formación estará detrás «ayudándola y apoyándola».

El líder andaluz del partido ya ha mostrado en múltiples ocasiones su aliento a la diputada y secretaria general de Vox en el Congreso. «Se me pone una sonrisa en la boca de pensar en Macarena Olona como candidata en Andalucía», afirmaba el pasado mes de septiembre. Ya en febrero, reafirmó a Olona como «una magnífica candidata».

Precisamente, Olona estuvo este martes en Sevilla, donde mantuvo un encuentro con el grupo parlamentario Vox en la Cámara andaluza, un día después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara la convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo 19 de junio.

Gavira ha asegurado que en ese encuentro no se habló de candidatura a la Junta y que tanto Olona como el resto de los presentes afirmaron que no sabían nada. «Fue como un diálogo de besugos», ha dicho en tono distendido. Asimismo, ha indicado que Olona habló de las ganas que tiene de que haya campaña electoral, sea ella o no la candidata. «Fue una conversación muy amistosa y amigable. Sin saber nadie nada de quién va a ser el candidato», ha insistido.

El portavoz parlamentario ha manifestado que desconoce cuándo será designado el candidato o candidata del partido a la Presidencia de la Junta, recalcando que es una decisión que corresponde al Comité Ejecutivo Nacional, y ha subrayado que él estará a lo que le «manden», porque en este partido todos «somos soldados».

Por su parte, Abascal ha empleado la misma fórmula que utilizó para hablar de su candidato a la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, cuando manifestó que se le estaba poniendo «cara de vicepresidente». Finalmente, así fue.

Ya el pasado febrero, Olona asumía su candidatura mostrando una fotografía con Espinosa de los Monteros en la Cámara Baja: «Ésta es la fotografía que me acompañará si finalmente está de la mano de Dios que deje de estar al lado de mi familia en el Congreso para asumir otras responsabilidades en Andalucía».

Según la encuesta electoral elaborada por Data 10 y publicada este martes por OKDIARIO, Vox duplicaría prácticamente sus escaños, pasando de los 12 actuales a una representación de 22 diputados en la Cámara andaluza.