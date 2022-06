Elecciones en Andalucía 2022 en directo: candidatos, votaciones y última hora en los colegios electorales

Sigue en directo la última hora de las elecciones en Andalucía 2022 y todas las informaciones sobre los candidatos a presidir la Junta. Datos de participación, sondeos a pie de urna, resultados y toda la información sobre estas votaciones que cambiarán el rumbo de la comunidad autónoma.

Elecciones en Andalucía 2022, en directo

Medidas antiCovid

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha difundido varios recomendaciones para evitar la transmisión del Covid-19 durante la jornada electoral de este domingo. El Ejecutivo andaluz recomienda el «uso responsable» de las mascarillas y acudir con el voto preparado para «evitar aglomeraciones» en los colegios electorales.

22 candidaturas

Un total de 22 candidaturas concurren a estas elecciones andaluzas del 19J. A esto hay que añadir también 5 coaliciones electorales. Este domingo los andaluces eligen a los 109 diputados que conforman el Parlamento regional.

Constituidas el 99,66% de las mesas

El 99,96% de las 10.189 mesas electorales que se han dispuesto para estas elecciones autonómicas en Andalucía hasta las 09:33 horas de este domingo, según los datos aportados por la Junta de Andalucía. Los cuatro colegios electorales pendientes de constituirse se encuentran en la provincia de Cádiz.

Más de 6,5 millones de electores

Un total de 6.641.856 andaluces podrán votar en estas elecciones autonómicos. Esto supone un incremento del 1,5% en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en diciembre de 2018, 100.108 electorales más. 263.504 de ellos son residentes en el extranjero.

Dispositivo de 19.400 efectivos

Un total de 19.366 efectivos se han desplegado este domingo en toda Andalucía con motivo de las elecciones autonómicas. Estos efectivos se dividen en 6.257 agentes de la Policía Nacional.

Olona: «Que todos acepten los resultados»

La candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha pedido al resto de formaciones políticas que concurren a estas elecciones autonómicas a «aceptar los resultados». Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras haber ejercido su derecho al voto. «Espero que todos los partidos aceptan los resultados. Que no vuelva a producirse lo que pasó en 2018, cuando el PSOE y Podemos llamaron a rodear el Parlamento andaluz», ha recordado.

Olona ya ha votado

La candidata de Vox para estas elecciones andaluzas, Macarena Olona, ya ha votado en su colegio electoral de Salobreña (Granada), donde está empadronada para concurrir a estos comicios.

Se abren ya los colegios electorales

Ya se han abierto los colegios electorales. Para estas elecciones andaluzas, se han dispuesto de un total de 3.795 colegios electorales, que dispondrán de 10.189 mesas integradas por 30.567 miembros titulares, además de otros 61.134 suplentes.

Olona será la candidata más madrugadora para ir a votar y Espadas el más rezagado

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas de este domingo 19 de junio estarán repartidos por diferentes puntos de la comunidad para ejercer su derecho al voto, según los datos facilitados a Europa Press por las diferentes fuerzas políticas.

La más madrugadora para acudir a la cita con las urnas será la candidata de Vox, Macarena Olona, que ejercerá el derecho al voto a las 09.00 horas en el Hogar del Pensionista de Salobreña (Granada), municipio donde realizó meses antes de la convocatoria electoral su empadronamiento, objeto de polémica y recursos en los días previos a la campaña.

A las 10.30 horas acudirán a sus colegios electorales otros dos candidatos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).

El actual vicepresidente de la Junta y candidato de Cs lo hará en la biblioteca municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), localidad de la que llegó a ser teniente de alcalde.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, también votará a las 10.30 horas en el IES La Caleta, en el barrio de La Viña en Cádiz, donde reside junto a su pareja y alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’.

El candidato ‘popular’ a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto ejercer su derecho al voto media hora después, a las 11.00, en el colegio ‘Sagrado Corazón’ de Málaga.

La siguiente aspirante a San Telmo en ejercer su derecho al voto será Inmaculada Nieto (Por Andalucía), que no lo hará hasta las 11.30 horas en el colegio electoral de La Huerta de la Cruz de Algeciras (Cádiz), su localidad natal.

El último en acudir a su colegio electoral será el candidato socialista, Juan Espadas, que tiene previsto votar a las 12.00 horas en el colegio Calvo Sotelo, situado en la calle Arroyo de Sevilla.

Andalucía celebra este domingo sus elecciones con el PP como claro favorito y la incógnita de la participación

Andalucía afronta este domingo 19 de junio sus duodécimas elecciones autonómicas con el PP como claro favorito en todas las encuestas de intención de voto y la incógnita de la participación, siempre más baja en convocatorias en solitario y que puede verse lastrada además por las temperaturas veraniegas y el consiguiente éxodo a las costas.

Los andaluces decidirán en las urnas si optan por el segundo gobierno sin presencia socialista en más de 40 años de autonomía en una cita con indudable impacto en la política nacional, donde Pedro Sánchez mide su respaldo electoral en el principal bastión histórico del PSOE, Alberto Núñez Feijóo afronta sus primeros comicios como líder del PP, la vicepresidenta Yolanda Díaz ensaya su proyecto ‘Sumar’ semanas antes de su presentación oficial e Inés Arrimadas se juega la propia supervivencia de Ciudadanos (Cs) como proyecto político.

Todo listo para la apertura de los colegios electorales en una jornada que mira más allá de Andalucía

Falta apenas media hora para la apertura de los colegios electorales en toda Andalucía en una jornada en la que las urnas miran mucho más allá de Despeñaperros y pueden marcar un nuevo ciclo político en nuestro país.

¿Dónde te toca votar en las elecciones de Andalucía?

Si eres de esos despistados que todavía no sabe a qué colegio electoral debe acudir para votar este 19J, aquí tenemos la solución. La tarjeta censal que te ha debido llegar a tu domicilio incluye todos esos datos, con la dirección del colegio electoral, la mesa, etc. Pero si no tienes esa tarjeta, a través de Internet, en la web del Instituto Nacional de Estadística, puedes consultarlo sin problema.

¿Se puede votar con el DNI caducado?

Si estás a punto de ir al colegio electoral para votar en las elecciones de Andalucía pero tienes tu DNI caducado, no pasa nada, podrás ejercer tu derecho a voto igualmente.

Horario de los colegios electorales en Andalucía

Los colegios electorales de Andalucía estarán abiertos desde las 9:00 horas y cerrarán hasta las 20:00 horas. Si bien, si a esa hora queda alguien dentro del local, los presidentes de la mesa le permitirán votar.

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía

Es la candidata más joven a la Presidencia de la Junta de Andalucía y luchará por un escaño en el Parlamento de Andalucía tras un importante lío entre los partidos de izquierdas. Ahora Teresa Rodríguez tratará de revalidar su escaño en unas elecciones en las que las encuestas no auguran buenos datos para su partido.

Juan Marín, candidato de Ciudadanos

Diputado andaluz desde que aceptó la propuesta de Albert Rivera para unirse a Ciudadanos, Juan Marín logró entrar en el el Gobierno de Andalucía junto a Juanma Moreno. Si bien, las encuestas vaticinan la desaparición del partido en la comunidad.

Juan Espadas, candidato del PSOE

Juan Espadas fue alcalde de Sevilla y más tarde elegido por Ferraz para desbancar a Susana Díaz como secretaria general del PSOE-A. Ganó las primarias sin despeinarse pero ahora las encuestas auguran una debacle electoral sin precedentes de los socialistas en las elecciones de Andalucía 2022.

Juanma Moreno, candidato del PP

Actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno es el gran favorito en las elecciones del 19J aunque asegura que no permanecerá mucho más tiempo del «necesario» porque le gustaría hacer otras cosas.

Macarena Olona, la candidata de Vox

Abogada, amante de la Guardia Civil y abogada del Estado en el País Vasco de 2013 a 2017, Macarena Olona buscará repetir los buenos resultados que cosechó Vox en Castilla y León. Tras un sonado empadronamiento en Salobreña y después de que la Junta Electoral validara su candidatura, viene a izar la bandera de España en Andalucía.

Los candidatos que se presentan a las elecciones de Andalucía

Este 19 de junio los andaluces salen a los colegios electorales para votar al que será el futuro presidente de la Junta de Andalucía. Te contamos quiénes son los candidatos de cada partido: