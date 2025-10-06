Doce monumentos que tienes que ver sí o sí el Día de la Hispanidad en Sevilla 2025

Este domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. En Andalucía, este festivo nacional ha sido movido al lunes 13 de octubre, fecha en la que los andaluces tendrán festividad laboral y escolar con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Consulta en este artículo los monumentos que debes visitar en Sevilla si quieres pasar el Día de la Hispanidad disfrutando de una de las mejores ciudades de España… y del planeta Tierra.

Llega el Día de la Hispanidad y este domingo 12 de octubre España se prepara para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. Andalucía, acogiéndose al Real Decreto 2001/1983, ha movido este festivo al lunes 13 de octubre, por lo que en el sur de España también será fiesta para los trabajadores, estudiantes y niños el primer día de la semana con motivo del Día de la Hispanidad.

El Día de la Hispanidad en Sevilla

Sevilla tiene un color especial y, si estás en esta ciudad durante el Día de la Hispanidad, podrás disfrutar de todos los encantos que ofrece una de las mejores ciudades que habitan en el planeta Tierra. En la capital de Andalucía se celebrarán varios actos para celebrar el Día de la Fiesta Nacional y, además de ello, también podrás visitar algunos de los monumentos que se encuentran repartidos por uno de los cascos antiguos con más historia del mundo. Son los siguientes:

La Catedral de Sevilla

La Catedral de Sevilla es una de las grandes joyas que Sevilla tiene repartidas por toda la ciudad. Este monumento preside la ciudad y alberga cada año a millones de turistas que visitan un emplazamiento que es pura historia. De estilo almohade, gótico tardío, renacentista y barroco, su construcción comenzó alrededor de 1433 hasta 1507. En 1987 la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad y en 1988 fue considerada la catedral con mayor superficie del mundo.

La Giralda

Sevilla no se puede entender sin La Giralda, que es la torre campanario contigua a la Catedral de Sevilla. La parte inferior es de origen almohade y fue construida en el siglo XII, y la parte superior data de la época cristiana en el siglo XVI. Este símbolo de la ciudad cuenta con 94 metros de altura y en 1987 también fue considerado Patrimonio de la Humanidad. Es de obligada visita en el Día de la Hispanidad.

El Alcázar

El Real Alcázar de Sevilla también es Patrimonio de la Humanidad y, si estás en Sevilla el Día de la Hispanidad, es visita obligatoria. Este conjunto palaciego se construyó durante la Alta Edad Media y se pueden encontrar vestigios islámicos, mudéjares, góticos, renacentistas y barrocos. Es la sede oficial de Sus Majestades los Reyes cuando visitan la ciudad.

El Archivo de Indias

El Archivo de Indias es otro de los edificios representativos de Sevilla. También es Patrimonio de la Humanidad. Se creó en 1785 con el objetivo de centralizar todos los archivos referentes a la Administración. Buena parte de la historia de España se encuentra en este edificio.

La Plaza de España

La Plaza de España es otro lugar de obligada visita si durante el Día de la Hispanidad estás en Sevilla. Su origen es de 1929 y está en el parque de María Luisa.

La Torre del Oro

La Torre del Oro es otro de los grandes monumentos de Sevilla y se encuentra en el Barrio Histórico junto al río Guadalquivir. Tiene una altura de 36 metros y es una construcción almohade que data de 1221.

La Basílica de la Macarena

Sevilla es sinónimo de Semana Santa y la Basílica de la Macarena es lugar de peregrinaje de millones de personas durante el año. Este templo católico alberga la Virgen de la Esperanza Macarena y también es sede de la Hermandad de la Esperanza Macarena.

La Real Maestranza de Sevilla

La Real Maestranza de Sevilla es la plaza de toros de la ciudad donde muchos toreros han hecho historia. Está situada a la vera del Guadalquivir, en el barrio del Arenal, y es uno de los centros culturales de la ciudad desde 1881.

La Real Fábrica de Tabacos

Fue la primera fábrica de tabacos establecida en Europa y fue el edificio industrial más importante de España en el siglo XVIII.

El Puente de Triana

Sevilla tampoco se puede entender sin su famoso Puente de Triana, que da acceso al barrio con más arte del mundo. El puente de Isabel II fue construido en 1852 y desde esa fecha es el puente más famoso de la ciudad.

El Palacio de San Telmo

Es la sede de la Junta de Andalucía y fue construido entre los siglos XVII y XVIII.

La Iglesia del Salvador

La Iglesia del Salvador es uno de los centros católicos más icónicos de la ciudad, ya que su fundación data de 1679. Este templo es pura historia, ya que ha sido rebautizado por las culturas romana, visigoda, árabe y cristiana.