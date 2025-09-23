Disneyland París se muda a Sevilla para buscar trabajadores: la fecha clave

Disneyland París, uno de los parques temáticos más visitados de Europa, ha anunciado que celebrará una «jornada de selección de candidatos» en Sevilla, ofreciendo a los interesados la posibilidad de incorporarse a diferentes áreas de sus parques, hoteles y el complejo de ocio Disney Village. Para facilitar la incorporación de los trabajadores ofrece alojamiento y formación inicial.

«A partir de septiembre, el Disneyland Casting Tour dará inicio a una nueva edición. Durante este evento, los candidatos en Francia, Italia y España tendrán la oportunidad de reunirse con los equipos de reclutamiento de Disneyland París para conocer y postular a puestos con contratos fijos y permanentes en áreas como recepción, hoteles y restauración».

Disneyland París busca trabajadores en Sevilla

«¡Bienvenido! ¿Te gustaría hacer realidad la magia de Disney para millones de visitantes cada año? Con cientos de profesiones diferentes, nuestro destino ofrece a sus Cast Members (empleados de Disney) carreras significativas y diversas, basadas en la excelencia y el servicio, donde cada detalle cuenta. Trabajar en Disneyland París te permitirá desarrollar habilidades prácticas, formar parte de un equipo cohesionado, dinámico y comprometido, y contar con un verdadero apoyo para tu crecimiento profesional. ¿Listo para vivir una aventura profesional única? Postúlate a un empleo y únete a nosotros. ¡Éste es tu lugar!».

Disneyland París busca cubrir distintos puestos dentro de sus parques, hoteles y Disney Village. Entre las principales vacantes destacan:

Camareros y camareras : responsables de la atención en restaurantes y cafeterías.

: responsables de la atención en restaurantes y cafeterías. Cocineros y cocineras : encargados de preparar alimentos siguiendo los estándares de seguridad alimentaria y las recetas de la compañía.

: encargados de preparar alimentos siguiendo los estándares de seguridad alimentaria y las recetas de la compañía. Barman y barmaid : profesionales para la atención en bares y lounges del complejo.

: profesionales para la atención en bares y lounges del complejo. Empleados de restauración : personal de apoyo en cocina, servicio en sala y mantenimiento de áreas de alimentos.

: personal de apoyo en cocina, servicio en sala y mantenimiento de áreas de alimentos. Agentes de recepción y taquilla: responsables de la bienvenida a los visitantes, venta de entradas y atención al cliente.

Además, Disneyland París cuenta con oportunidades para otros perfiles, incluidos técnicos de mantenimiento, animadores, responsables de actividades recreativas y personal de limpieza, dependiendo de la disponibilidad y necesidades del parque.

Las oportunidades en Disneyland París incluyen tanto contratos temporales como indefinidos. Los contratos temporales abarcan entre dos y ocho meses meses, con una jornada estándar de 35 horas semanales. Estos contratos se desarrollarán entre marzo y octubre de 2026. Por otro lado, la compañía también ofrece la posibilidad de contratos indefinidos a partir de diciembre de 2025.

Requisitos y perfil de los candidatos

En Sevilla, Disneyland París busca personas motivadas y con ganas de aprender, sin que sea imprescindible tener experiencia previa en el sector. Sin embargo, hay algunos aspectos relevantes para el proceso de selección:

Entrevistas en francés: los responsables de contratación realizarán las entrevistas principalmente en francés.

Evaluación opcional de inglés: en algunos casos, puede solicitarse una prueba de nivel de inglés, especialmente para puestos con atención directa al público internacional.

Disponibilidad para traslado: los contratos requieren la estancia en Disneyland París, por lo que los seleccionados deberán estar dispuestos a mudarse a Marne-la-Vallée, Francia, durante el periodo de vigencia del contrato.

Documentación: los candidatos deben presentar un currículum actualizado y una identificación oficial, como DNI o pasaporte.

Alojamiento y beneficios

Disneyland París ofrece alojamiento para que los empleados puedan residir cerca del parque y desplazarse con comodidad. Asimismo, la compañía ofrece formación inicial para el puesto. Por otro lado, trabajar junto a personas de distintas nacionalidades permite mejorar idiomas, conocer nuevas culturas y desarrollar habilidades profesionales.

Cómo prepararse

La «jornada de selección» en Sevilla se llevará a cabo el 14 de octubre de 2025. Los candidatos deberán acudir al Hotel Meliá Lebreros, situado en la Calle Luis de Morales, número 2. Para aumentar las posibilidades de éxito, es fundamental acudir bien preparado, siguiendo estos consejos:

Antes de asistir a la jornada, conviene dedicar tiempo a revisar y actualizar el currículum, adaptándolo al puesto específico al que se postula y asegurándose de que sea claro, conciso y fácil de leer.

Aunque no se requiera un nivel avanzado, es esencial demostrar disposición y capacidad para comunicarse en francés. Unos conocimientos básicos de francés, acompañados de una actitud abierta y positiva, pueden marcar la diferencia.

La primera impresión cuenta, por lo que se recomienda presentarse con ropa discreta y profesional, evitando prendas demasiado informales o llamativas.

Disneyland París busca personas motivadas, simpáticas y con capacidad de trabajar en equipo. Además, es fundamental demostrar flexibilidad y disposición para aprender.

Finalmente, preparar algunas preguntas sobre el puesto, la empresa o las oportunidades de crecimiento demuestra interés y compromiso.

Además de la jornada de selección en Sevilla, Disneyland París organizará convocatorias en otras ciudades de España y Europa. Las citas programadas incluyen Lille el 16 de septiembre de 2025, Toulouse el 1 de octubre, Valencia el 16 de octubre, Nantes el 19 de noviembre, Bolonia el 25 de noviembre, Nápoles el 27 de noviembre, Aix en Provence el 10 de diciembre, Burdeos el 18 de diciembre y Lyon el 15 de enero de 2026.