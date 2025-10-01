Confirmado por el BOP: ya puedes inscribirte en el COAC 2026 y estas son las novedades de este año

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC 2026) ya tiene sus fechas y novedades confirmadas. El certamen, que se celebra en el emblemático Gran Teatro Falla, reúne cada año a agrupaciones de diferentes categorías (adultos, juveniles e infantiles) que competirán por el reconocimiento del público y del jurado. Aunque todavía no se ha publicado un calendario definitivo, se sabe que la Gran Final de adultos se celebrará el viernes 13 de febrero de 2026.

Los premios del COAC 2026 se otorgarán en todas las fases y modalidades. En Preliminares, cada agrupación recibirá 500 euros, mientras que en Cuartos de Final los premios ascienden a 4.200 euros. En Semifinales, las cuantías varían según la modalidad: 10.900 euros para coros, 10.450 euros para comparsas y chirigotas, y 10.100 euros para cuartetos. En la fase final, se entregarán premios al primero, segundo, tercero y cuarto clasificado, así como un primer accésit.

COAC 2026

El proceso de inscripción para participar en el COAC 2026 se abrió el lunes 29 de septiembre y se extenderá hasta el martes 14 de octubre de 2025. Las agrupaciones deberán entregar dos documentos obligatorios dentro del plazo de inscripción.

El primer paso consiste en cumplimentar y presentar la Hoja de Inscripción. Este documento debe ser completado por la entidad que presenta a la agrupación participante, firmado digitalmente y enviado a través de la Sede Electrónica del Registro. A continuación, el portavoz del grupo deberá cumplimentar el Boletín de Inscripción, firmado tanto por él como por la entidad, y presentarlo junto con toda la documentación requerida. Este trámite se puede realizarse de forma digital o presencialmente en la oficina de la Delegación de Fiestas y Carnaval, ubicada en el Edificio IFEF (Avenida Cuesta de las Calesas, 39).

Para completar los trámites de COAC 2026, las entidades deberán contar con un certificado digital.

Novedades

«Se ha acordado limitar el tiempo de participación de cada agrupación a 45 minutos, estableciéndose un máximo de 30 minutos para la actuación en el escenario y destinando el tiempo restante al montaje y desmontaje del decorado. Esta medida también se aplicará en la cantera. Asimismo, las agrupaciones cabezas de serie pueden renunciar a esta condición; no obstante, quienes decidan mantenerla entrarán en un sorteo para establecer el orden de actuación de cada una de ellas, el cual será de primero al quinto puesto de cada sesión.

Por otra parte, se arrastrarán los puntos obtenidos desde la fase de preliminares, y los cuadrantes de actuación para las fases de cuartos y semifinales aparecerán publicados y definidos en las bases. Además, la fianza en concepto de inscripción no será devuelta a los grupos que se retiren del concurso una vez realizada la inscripción, ni tampoco a aquellos que sean descalificados. Cabe señalar que el inicio del certamen será a las 20:00 horas. Finalmente, Manuel Guimerá será el presidente del jurado de la modalidad de adultos».

Comparsas Adultos 2026 (Alfabético)