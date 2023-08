Desaparece el bastón de mando de Cantillana y acusan a la ex alcaldesa socialista de llevárselo a su casa

El bastón de mando del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla) ha desaparecido misteriosamente del Consistorio. Nadie sabe dónde está y todas las miradas apuntan a la ex alcaldesa Ángeles García Macías (PSOE), que abandonó el cargo el pasado mayo tras once años de mandato. El Ayuntamiento se ha visto obligado a comprar una nueva vara y la oposición exige a la socialista que se haga cargo del gasto. La ex edil, por su parte, niega que se haya llevado el bastón de mando a su casa.

El pasado 28M, el PSOE revalidaba la Alcaldía con el 35% de los votos y García Macías, que ya anunció antes de las elecciones que no encabezaría la candidatura socialista, cedió el testigo a su compañera de partido Rocío Campos. El traspaso de poder se escenificó el pasado 17 de junio.

Si bien el PSOE sigue al frente del Ayuntamiento, el gobierno municipal no ha logrado encontrar el bastón de mando y el PP denuncia que se le ha «regalado» a García Macías. «Entendemos que si la alcaldesa saliente quiere un bastón debería comprar una réplica y no quedarse con el original del Ayuntamiento, en tanto que ha sido el bastón de mando de todos los alcaldes que le han precedido. Solicitamos que el actual grupo de gobierno reclame a la anterior alcaldesa que devuelva el bastón y en todo caso, ya que está la réplica comprada, que abone el importe y se lleve el nuevo», reclamaban lo populares en el último Pleno municipal.

Según han podido constatar en las cuentas municipales, el gobierno local ha comprado un nuevo bastón por 205 euros. Así las cosas, el PP exige conocer qué órgano ha «acordado y aprobado regalar» a la socialista este símbolo de poder que, recalcan, «es patrimonio del Ayuntamiento». «Puede parecer una tontería pero no lo es, puesto que el valor simbólico que posee el bastón original debe mantenerse en el Ayuntamiento», añadió en el Pleno el portavoz cantillanero del PP.

La versión popular contrasta con la ofrecida por García Macías. La ex alcaldesa afirma que el bastón de mando estaba ya roto de tanto usarlo y encargó uno nuevo, pero desconoce dónde está el anterior. La socialista ha mostrado su «sorpresa» ante la «película» que, dice, «se ha montado el PP». «Yo no me lo he llevado. Lo dejé allí. No sé dónde estará ni qué habrá pasado con él. Sé que se ha hecho limpieza. No sé que ha podido pasar», ha señalado en declaraciones a Diario de Sevilla.

Cabe recordar que el PSOE se hizo con la Alcaldía de Cantillana contra todo pronóstico gracias al voto en blanco de una edil del PP, que echó por la borda el acuerdo alcanzado entre populares e IU. Ambos partidos habían pactado un gobierno alternativo de coalición para desbancar del Ayuntamiento a los socialistas, que llevan gobernando ininterrumpidamente desde hace ya 35 años este municipio de la localidad de la Vega del Guadalquivir de poco más de 10.000 vecinos.