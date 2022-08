El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha exigido este jueves que los afiliados al partido que se han incorporado a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno en esta XII legislatura se den de baja de la formación naranja.

El también concejal de Cs en el Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén) ha pedido que, por «coherencia», los citados cargos del nuevo Gobierno andaluz pasen a ser independientes o se integren como afiliados al Partido Popular. «Tetas y sopas no puede ser», ha señalado en sus redes sociales.

Ruiz hace referencia a los seis altos cargos que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha recuperado de consejerías que en la pasada legislatura estaban en manos de Cs. Son los casos de José Agustín González Romo, ahora en la Dirección de Consumo; Pablo Cortés Achedad, nuevo secretario general de Investigación e Innovación; José María Arrabal, que sigue como secretario general para el Deporte, y Antonio Morillas Frías, que continúa en la Junta como secretario general técnico de la Consejería de Justicia. Francisco Ontivero hace lo propio como director general de Justicia Juvenil y Cooperación e Isabel Sánchez estará al frente de la Dirección General de Eventos e Instituciones Deportivas. Por su parte, Rocío Blanco repite como consejera de Empleo como independiente después de que la pasada legislatura lo hiciera a propuesta de Cs, aunque sin afiliación política al partido naranja.

«A ver que yo me entere. Entonces, ¿si te das de baja de Cs eres un traidor que se vende al PP y si te quedas en Cs y te incorporas a un puesto en la Junta del PP lo estás haciendo bien? A ese argumentario, yo al menos le veo lagunas», apunta Ruiz al respecto.

Falta de «ética»

«Hoy (por el jueves) el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el nombramiento de altos cargos del nuevo Gobierno y como se preveía aparecen nombres de afiliados de Ciudadanos. Respeto y entiendo los nombramientos pero deben de darse de baja del partido por coherencia», recalca el diputado provincial.

Hoy el Consejo de Gobierno de @AndaluciaJunta ha aprobado el nombramiento de altos cargos del nuevo Gobierno y como se preveía aparecen nombres de afiliados de @CiudadanosCs Respeto y entiendo los nombramientos pero deben de darse de baja del partido por coherencia.

Hilo 👇 — Ilde Ruiz Padilla 🇪🇸🇪🇺 (@ilderuizpadilla) August 11, 2022

Ruiz no duda «del mérito o capacidad de ninguno de ellos» y apunta que «su nombramiento es muestra de su valía», pero no es «compatible estar afiliado a Ciudadanos y participar de otro proyecto político, por más que sea ‘continuista» y «por mucho que se diga que ésta ya no es la Junta de Cs».

«Respeto la decisión de cualquiera de seguir trabajando en la Junta de Andalucía bajo un nombramiento político, pero que por coherencia, se dé de baja en Cs Andalucía y se incorpore como independiente o como afiliado al Partido Popular. Tetas y sopas no puede ser», añade.

El portavoz naranja en la Diputación de Jaén insiste en que «esto no es nada personal contra nadie». «Sirve para cualquiera que legítimamente quiera incorporarse a trabajar en el Gobierno de Juanma Moreno. Si quieren formar parte de ese proyecto, que lo hagan. Pero no es ético que lo hagan participando también de la vida política de Cs Andalucía», sentencia.