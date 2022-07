Ciudadanos (Cs) sigue desangrándose en Andalucía. Al descalabro electoral del pasado 19J se ha sumado esta semana la moción de censura del PSOE en Linares (Jaén) contra el alcalde naranja, Raúl Caro-Accino, que arrebataba al partido su último bastión en la comunidad y desencadenaba la dimisión en bloque de la junta directiva municipal.

El órgano ejecutivo de Cs Linares abandona la formación criticando duramente el desinterés de la cúpula naranja y agradeciendo la defensa y labor del PP, con quienes gobernaban en minoría. El equipo saliente ha denunciado a OKDIARIO Andalucía que Cs «ni siquiera se ha preocupado por disimular la total indiferencia que siente por Linares». Señalan que la formación que lidera Inés Arrimadas es «un partido geocéntrico e incapaz» y «el único apoyo recibido ha sido el demostrado por el PP desde el Gobierno andaluz».

Al respecto, este viernes subrayaban en un comunicado el respaldo de la Junta para lograr «reivindicaciones históricas» desde el Ayuntamiento de Linares, así como la «llegada de empresas y ayudas a autónomos» y el respaldo económico para impulsar proyectos locales desde las consejerías lideradas por el PP.

Cuestionados por este periódico sobre el futuro inmediato de Cs, dejan claro que «un partido sin base social y sin respaldo de la ciudadanía es un partido muerto». Un «hecho del que no nos alegramos», pero la formación «no cuenta con proyecto político, y además ha defraudado la palabra que le dio a sus votantes».

«Un partido sin base social y sin respaldo de la ciudadanía es un partido muerto»

Además, la moción de censura del PSOE la ven «absurda e incomprensible» y advierten de que «no beneficia a nadie». Los socialistas apenas tendrán once meses de mandato hasta las próximas municipales. «El equipo de gobierno saliente no ha podido completar su ciclo y demostrar lo prometido. Y el equipo de gobierno entrante en ningún caso podrá desarrollar ningún tipo de proyecto. No tienen equipo ni conocimiento», apuntan.

Los cinco integrantes de la junta directiva remitieron su dimisión a la Secretaría de Organización de Cs el pasado martes, día en que se votó la moción de censura. Preguntados por la posibilidad de recalar en otro partido tras su marcha, afirman que volverán a su vida y trabajo previos con «tranquilidad».

Por su parte, el comité provincial de Cs ha anunciado la elección «en breve» de una gestora local, que según contemplan los estatutos de la formación, podrá actuar durante un periodo máximo de seis meses, tiempo en el que «los miembros de la agrupación local elegirán democráticamente a los órganos que representarán al partido en la ciudad».

En clave autonómica, el diputado en el Congreso, Guillermo Díaz, sostiene momentáneamente las riendas de Cs en Andalucía tras la renuncia de Juan Marín, aunque se ha descartado como relevo. Tal y como ha informado OKDIARIO Andalucía, el alcalde de Porcuna y líder provincial, Miguel Moreno, gana enteros para ocupar este vacío de poder. Será en todo caso una decisión en manos de la Ejecutiva Nacional del partido. Concretamente, en las de su secretaria general, Marina Bravo, quien tendrá la última palabra.