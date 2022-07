El pasado 19 de junio, minutos después de confirmarse la debacle electoral de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín anunciaba la dimisión de todos sus cargos en la formación, decisión adoptada por «responsabilidad» y que comunicaría a la cúpula del partido en la mañana del día 20. Pero más de dos semanas después su marcha no se ha formalizado y la confusión crece en torno a su condición actual.

El pasado lunes, antes de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Cs en la que se debatió la refundación profunda del partido, Marín admitía desde Sevilla que su renuncia aún no se había hecho «efectiva de forma formal» y que «todavía» permanecía «en el Consejo General y en la dirección del partido». Situación que se prolonga a día de hoy.

Fuentes internas del partido reconocen a OKDIARIO Andalucía que Marín permanece en Cs como un «éter». Dan por hecho que no va a continuar, pero denuncian que la formación no está siendo clara al respecto. Si tras renunciar a todos su cargos aún sigue en Cs, exigen esclarecer su «estatus». Por su parte, fuentes próximas a Marín aseguran que no está participando ya en ninguna reunión de dirección.

Desde Cs recuerdan que el secretario andaluz de Acción Institucional, Javier Loscertales, presentó también su dimisión, aunque tampoco se ha producido como tal. La renuncia era en realidad una puesta de su cargo a disposición del partido, que le ha pedido que continúe mientras encuentra un sucesor.

Ciudadanos, «en coma»