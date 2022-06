El vicepresidente de la Junta en funciones, Juan Marín, ha defendido este miércoles que Ciudadanos (Cs) siga vivo políticamente a pesar del descalabro en las elecciones andaluzas del pasado domingo, en las que el partido quedó sin representación en el Parlamento autonómico.

Tras perder los 21 diputados logrados en los comicios andaluces de 2018, el candidato naranja ha apostado por que Cs continúe como proyecto y pueda recuperar cuento antes el espacio perdido. Asimismo, y después de presentar su dimisión tras el 19J y renunciar a formar parte de la nueva Junta como independiente, ha dado el visto bueno a que otros miembros del partido se integren en el futuro Ejecutivo autonómico si reciben dicho ofrecimiento por parte del presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno.

Preguntado sobre si sería el momento de que Cs se planteara integrarse en el PP, Marín se ha limitado a señalar: «Estamos bien como estamos. Seguiremos trabajando en nuestro proyecto y el PP en el suyo. Lo que deseo es que a Andalucía le vaya muy bien con un gobierno de mayoría popular».

«Me merezco un descanso»

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno tras las elecciones autonómicas, Marín, que ha comparecido junto al consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo en funciones, Elías Bendodo, ha querido dejar claro, ante todo, que no se arrepiente «absolutamente de nada» pese al mal resultado en los comicios y que, de hecho, lo volvería a hacer «igual».

«Hemos hecho una campaña brutal, pero a veces uno hace un partidazo, se deja la piel, y en el último minuto te meten un penalti», ha indicado Marín, quien ha añadido que en este primer Consejo de Gobierno ha vivido un «momento muy agradable y simpático» con sus compañeros.

Después de que el popular Juanma Moreno haya dejado abierta la puerta a la posible continuidad en el nuevo Ejecutivo de consejeros que en su día fueron propuestos por Cs -fruto del pacto de gobierno con el PP-A en esta última legislatura-, Marín ha querido dejar claro que él no va estar «sentado» en el nuevo Consejo de Gobierno.

El vicepresidente andaluz en funciones ha defendido que en Ciudadanos hay «mucho talento» y se ha mostrado convencido de que habrá compañeros que si continúan en la nueva Junta lo van a hacer «infinitamente mucho mejor» que él.

Marín ha recalcado que su único deseo es que Andalucía esté gobernada por los «mejores», de manera que si miembros de Cs aceptan una responsabilidad en el nuevo Gobierno, tendrán su «apoyo total». No obstante, el candidato naranja al 19J ha señalado que él no ha hablado con Moreno de «nada» más allá de unas palabras para trasladarle la enhorabuena por la victoria electoral. «Creo que me merezco un descanso y ya decidiré lo que hago, después de la política hay mucha vida», ha avanzado.

Marín no ha querido ocultar su satisfacción por el hecho de que la mayoría absoluta del PP-A implique que Vox quede fuera de la Junta y no pueda «condicionar» la política andaluza. Al respecto, el todavía vicepresidente ha apuntado que sus propias intervenciones en los debates electorales celebrados en campaña quizá hayan podido contribuir a «frenar» las expectativas de Vox y de su aspirante, Macarena Olona, cuya formación ha obtenido finalmente 14 escaños en el Parlamento andaluz.

El candidato naranja, que ha recibido el agradecimiento de Elías Bendodo por su «labor fundamental» en pasada legislatura, ha remarcado que cuando él decidió pactar con el PP-A para formar un gobierno de coalición lo hizo buscando lo mejor pasa los andaluces y no para su partido. «Aunque se dice que en política hacer amigos es imposible, yo he hecho uno, Juan Marín», ha celebrado el popular.