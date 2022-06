La chirigota de Kichi: ataca a Olona por no ser andaluza mientras gobierna Cádiz siendo de Róterdam

En Adelante Andalucía, formación liderada por Teresa Rodríguez y José María González ‘Kichi’, han insultado y menospreciado a Macarena Olona (Vox) desde que anunció su candidatura por el mero hecho de haber nacido fuera de Andalucía, concretamente en Alicante. Sin embargo, resulta llamativo que Kichi, que es alcalde de Cádiz, hable de Olona y de los nacidos fuera de la comunidad como «la gente de Despeñaperros pa arriba»… ¡cuando él nació en Róterdam (Países Bajos)!

La hipocresía de Teresa Rodríguez llega a tal extremo que ve incapacitada a Macarena Olona para gobernar Andalucía porque no ha nacido en la comunidad, pero calla con su pareja y compañero de partido, José María González ‘Kichi’, que gobierna una ciudad tan importante como Cádiz sin ni siquiera haber nacido en España.

Se cuentan por decenas las faltas de respeto de Kichi y de Adelante Andalucía a Macarena Olona por haber nacido en Alicante. Sin ir más lejos, recientemente Kichi acusó a la candidata de Vox y al partido de Santiago Abascal de «mesetarianismo», algo que explicaba como «apropiación cultural, sin respeto alguno ni conocimiento, que lleva a cabo la gente de Despeñaperros pa arriba de Andalucía». No pensaría el bueno de Kichi que, si Olona es «gente de Despeñaperros pa arriba», Róterdam está mucho (pero mucho) más arriba. «Vamos, Macarena, que no tienes ni idea», se chuleaba en un comentario vertido en redes sociales en el que parecía jactarse de que él es andaluz y Olona no.

Mesetarianismo: Apropiación cultural, sin respeto alguno ni conocimiento, que lleva a cabo la gente de Despeñaperros pa arriba de Andalucía. En este fenómeno destacan dos cosas:

– El desconocimiento.

– El aire prepotente y colonizador. Vamos, Macarena, que no tienes ni idea. pic.twitter.com/E2vb5l2leE — José María González ۞ (@JM_Kichi) April 5, 2022

Teresa Rodríguez, por su parte, ha sido aún más agresiva en su discurso contra Macarena Olona, a la que ha acusado de «disfrazarse» de andaluza por ponerse un traje de flamenca o de tener que «citar las provincias» andaluzas cada mañana «para que no se le olvide ninguna».

Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena 😉 pic.twitter.com/YlQ0FKeXMm — Teresa Rodríguez – Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) March 3, 2022

Una rabia, la de Teresa Rodríguez, que no parece volcar con su compañero de partido y alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, pese a que no llegó a España hasta los cuatro años… Y sin embargo él sí que puede gobernar Cádiz sin ningún tipo de problema. Olona, que ha vivido en Alicante, Burgos, País Vasco o Madrid, entre otros, no puede gobernar Andalucía, según Adelante Andalucía, por no ser nacida en la comunidad.

Sea como fuere, cabe recordar que, entre otros, Juanma Moreno tampoco ha nacido en Andalucía, toda vez que lo hizo en Barcelona, junto al Camp Nou, el Día del Trabajador de 1970. Allí fue bautizado, y en Esplugas de Llobregat pasó sus primeros dos meses de vida. Después, su familia regresó a su tierra: Málaga.

Curiosamente, la izquierda tampoco ha dicho nada sobre el lugar de nacimiento de Juanma Moreno, pero sí lo ha hecho con Macarena Olona, a quien llegaron a perseguir hasta la extenuación, incluso presentando recursos para dar de baja su empadronamiento en Salobreña (Granada)… Sin éxito. Finalmente, nacidos en Alicante, Barcelona o Róterdam, parece que todos pueden, sin ningún problema, gobernar la comunidad o el ayuntamiento que les venga en gana… Siempre y cuando sean elegidos en las urnas. Todo esto, mal que le pese a Teresa Rodríguez, muy dada ya a ver sólo la paja en el ojo ajeno.