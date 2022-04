El miedo que Macarena Olona, potencial candidata de Vox al Parlamento de Andalucía, está irradiando en la izquierda andaluza más radical, liderada por Teresa Rodríguez, se puede apreciar en el vídeo que la líder de Adelante Andalucía ha publicado este viernes en sus redes. Un vídeo completamente racista, en el que señala a Olona por haber nacido en Alicante y a la que trata de ridiculizar por querer vestirse de flamenca o por sentirse de Granada.

«Macarena, nuestra cultura y nuestro folclore no son vuestro disfraz electoral. No seas paripé de Triana. Suenan tambores electorales en Andalucía y la extrema derecha está de montería a la caza del voto de los andaluces y las andaluzas, pero viniendo de fuera y sin tener ni puñetera idea del suelo que pisan. Claro, tienen serias dificultades para presentar un candidato de por aquí cuando el último portavoz está imputado por un caso muy grave de corrupción con subvenciones públicas», comienza esgrimiendo la también líder de Anticapitalistas.

«En este sentido, viene Macarena Olona a decir que es andaluza. Ella vive en Madrid, nació y se crió y vivió casi toda su vida en Alicante, no ha vivido nunca aquí y ella dice que es ‘Macarena de Graná’. Así, imitando nuestro acento, con el coraje que da eso. Pues no, Macarena, no pasa nada. Eres alicantina, vives en Madrid, pero decir que eres andaluza para tratar de engañar pues está un poco feo», continúa Teresa Rodríguez en su vídeo.

«Otro ‘patazo’ de campeonato, este da vergüenza: el apoyo a los caseteros que están reclamando exigir jornadas laborales de 14, 15, 16, 17, 18 o 19 horas a los trabajadores y trabajadoras de la Feria. Eso no se podía hacer antes, que no tiene nada que ver con la reforma laboral. Tenemos un Estatuto de los Trabajadores y se tienen que cotizar todas las horas. Algo que no vemos en la Feria. Como decía el Yuyu: ‘Que hay gente tan ‘despistá’ que se cree que cotizar es una marca de whisky’», continúa.

«Esto, que es muy habitual en la Feria, no debe ser permitido y menos jaleado por parte de un representante público. Además, amenazando con presentarse en el Congreso de los Diputados con el traje de flamenca si no hay Feria en Andalucía, confundiendo ya Sevilla con Andalucía, que es también muy propio de quien no conoce esta tierra. Digo yo que la Feria de Abril se va a celebrar seguro y lo que sí que deberíamos desear es que los beneficios de la Feria se repartan un poquito mejor», esgrime Rodríguez, que concluye: «Dejad de utilizar nuestro folclore y nuestra cultura como vuestro disfraz electoral. Respeto. Aquí puede venir todo el mundo, pero respetando nuestra cultura y no tratando de apropiarse de ella para conseguir votos en vuestra montería electoral».

Curiosas especialmente son estas últimas palabras. Teresa Rodríguez, que a nivel nacional defiende la inmigración ilegal basándose en la inmersión cultural pide ahora respeto a quienes no sean andaluces y viajen a Andalucía. Tan incoherente como el propio vídeo.