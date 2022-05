La candidata de Adelante Andalucía a la Junta, Teresa Rodríguez (Anticapitalistas), ha aprovechado la polémica del empadronamiento de la candidata de Vox, Macarena Olona, para llamarle «Macarena llorona» y acusarla de ser una «victimista», pese a que es evidente la persecución socialista.

«No ha hablado de Andalucía desde la tribuna hasta que no se han convocado elecciones. Nada más que registra preguntas escritas, y las preguntas escritas te las hacen los asesores del grupo parlamentario», esgrime Teresa Rodríguez, que cree que «por eso es lógico que se ponga en cuestión tu empadronamiento in extremis en Salobreña. No te pongas victimista».

«Que eres abogada del Estado, que es un empadronamiento fraudulento a la luz del día y a la vista de todos, es evidente que cualquiera que se empadrona en un pueblo sabe que hasta la Policía va a buscarte a casa para asegurarse de que efectivamente tú vives ahí. Que vosotros habéis denunciado supuestos empadronamientos fraudulentos por parte de los inmigrantes», continúa Rodríguez.

«Y los habéis señalado con el dedo los mismos que estáis cometiendo un fraude con el empadronamiento de Macarena Olona, que es abogada del Estado», señala Teresa Rodríguez, que continúa diciendo que «vamos a acabar llamándote Macarena Llorona, que si tienes llagas en el culete de haber estudiado leyes, échale un vistazo a la Ley de Bases del Régimen Local, que no te lo has mirado ni con el forro».

«Andalucía no es un traje de flamenca que te pones en la Feria», continúa.

Menos chanchullos, menos centralismo y más Andalucía. 👏 Grande nuestra candidata @TeresaRodr_ dejándole las cosas claras a la paracaidista Olona.pic.twitter.com/rz1fWCtBA6 — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) May 21, 2022

«Macarena, ¿qué ha pasado?», pregunta en tono jocoso Rodríguez, que habla sin tapujos de un «empadronamiento fraudulento» de Macarena Olona. «Macarena, ya hay que echarle poca vergüenza para llevar dos años representando a Andalucía en el Congreso de los Diputados, y no haberte tomado ni siquiera la molestia de empadronarte con alguien en Granada. Compañeros de piso, un piso compartido con trabajadores del partido…», señala.