El Ayuntamiento socialista de Salobreña, tras tramitar la baja en el empadronamiento de Macarena Olona, ha señalado a OKDIARIO Andalucía que la «irregularidad» surgió cuando «un representante» dijo que la candidata Macarena Olona» no vive en su casa». «Es entonces cuando el Ayuntamiento empieza a actuar», detallan.

Cuestionados por el hecho de que hace sólo unos días la propia alcaldesa socialista de Salobreña, M.ª Eugenia Rufino, aseguraba que el empadronamiento de Olona en el municipio había sido completamente «regular»… Mientras que ahora tramitan su baja.

«Vamos a ver, en el momento que ella hace su empadronamiento, cuando una persona viene y se empadrona, y se empadrona cumpliendo todos los requisitos, es legal. ¿Cuándo surge la irregularidad? Cuando un representante, o cuando la persona que sale en los medios diciendo que no vive en su casa, entonces el Ayuntamiento empieza a actuar. Pero lo que es el empadronamiento fue absolutamente regular. Como si vienes tú y te empadronas en mi casa. ¿Quién soy yo para ponerlo en duda?», señalan desde el consistorio socialista.

«Nosotros ya empezamos el procedimiento hace días. Es que esto es una administración. Y hoy lo que hemos dado a conocer es en qué ha consistido el procedimiento y qué acciones se han llevado a cabo», explican a OKDIARIO Andalucía fuentes del Ayuntamiento de Salobreña.

Comunicado

El comunicado enviado a medios por parte del Ayuntamiento es el siguiente: «La alcaldesa de Salobreña, M.ª Eugenia Rufino, ante las informaciones aparecidas sobre el empadronamiento en el Municipio de la candidata de Vox, Macarena Olona, para las próximas elecciones en Andalucía, informa que “el servicio de empadronamiento de este Ayuntamiento ha seguido el procedimiento administrativo establecido por la ley, que exige la autorización expresa del titular de la vivienda y la firma de la persona interesada, tal como consta en la solicitud, por lo que no se ha producido ninguna irregularidad. El empadronamiento no es solo un derecho, si no que es una obligación, por tanto fuera del juicio de valor que se pueda hacer sobre el ejemplo que deben dar los servidores públicos de la utilización instrumental del mismo, lo demás excede las competencia de este Ayuntamiento. En todo caso es la Junta Electoral Central la que podría actuar de oficio si así lo estimase oportuno”.