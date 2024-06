Bendodo destroza a Montero por castigar a Andalucía con su financiación: «Eres presa de la hemeroteca»

Elías Bendodo, coordinador general del PP, ha destrozado este miércoles en el Congreso a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, por sus cambios de opinión respecto a la financiación de Andalucía, que tanto defendía cuando era consejera en 2018 y que tanto niega a la comunidad ahora como ministra.

«Señora Montero, vamos a hablar hoy de coherencia y de la importancia que tiene tenerla, fundamentalmente en política. Ya sabemos que el sanchismo ha hecho de la mentira y el cambio de opinión las dos columnas vertebrales de su política», ha comenzado espetando Bendodo en la Cámara Baja.

«Mire esta foto, señora ministra (mostrando una imagen de Montero como consejera andaluza en el Parlamento en 2018). ¿Se reconoce usted aquí? Mire, es una foto suya interviniendo en el Parlamento de Andalucía en el año 2018. Probablemente usted no se reconozca. No es que no lo vea, es que no se reconoce. ¿Por qué? Porque la consejera de Hacienda de entonces en Andalucía no reconocería hoy a la ministra de Hacienda. ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque usted apoyó, impulsó y votó a favor, y el PP en Andalucía también, un dictamen en el Parlamento sobre financiación donde usted decía que el nuevo modelo de financiación debe contar con un elevado consenso político y territorial, ha de ser justo y aceptado por todos y ser capaz de hacer efectivo el principio de equidad. Eso decía usted. La palabra equidad se nombraba ahí 20 veces; la palabra solidaridad, 10 veces; la palabra igualdad, 24 veces. ¿Dónde está la María Jesús Montero que defendía los 4.000 millones extra para Andalucía? Ahora dice que nada de nada. Usted es presa de la hemeroteca», ha señalado Bendodo.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montero ha tenido que responder una pregunta del diputado del PP Elías Bendodo y otra interpelación sobre financiación autonómica del dirigente popular Juan Bravo. En sus intervenciones, ambos diputados del PP han recopilado sus reivindicaciones para reformar el sistema de financiación autonómica, rechazando un trato singular a Cataluña y reclamando a la ministra Montero que convoque el Consejo de Política Fiscal y la Conferencia de Presidentes para abordar este asunto de manera multilateral.

Ambos dirigentes populares han parafraseado algunas palabras de Montero cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, defendiendo la multilateralidad para negociar el sistema de financiación autonómica y rechazando Agencias Tributarias en territorios como Cataluña.

Por su parte, la ministra Montero -a la que ambos diputados han sacado los colores- se ha limitado a hablar de la cantidad de recursos destinados a las comunidades autónomas desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, a la vez que ha reclamado un acuerdo con el PP para la reforma del modelo.

En este contexto, ha pedido alejar las posiciones de máximos que tienen las diferentes comunidades autónomas, aunque ha insistido en que el acuerdo se tiene que materializar en las Cortes Generales a través de una ley más allá de que se pueda debatir en órganos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal.

«¿Ustedes tienen capacidad de liderazgo para llegar a un acuerdo con el PSOE?», ha preguntado Montero, que ha recordado que el Gobierno ya realizó hace unos años una propuesta en la que primaba el criterio de población ajustada.