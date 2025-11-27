Ayudas a autónomos, 1.300 viviendas y empleo público: las 30 nuevas medidas de Moreno para Andalucía
El presidente andaluz lanza 30 medidas clave para agotar su mandato, con foco en vivienda, sanidad, empleo y obras hidráulicas
La Junta aprobará la Ley de Turismo Sostenible y entregará más de 1.300 viviendas protegidas en 2026
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el debate sobre el estado de la Comunidad un paquete de 30 medidas con las que pretende agotar la legislatura y marcar el rumbo de su Ejecutivo hasta las elecciones autonómicas previstas para 2026. Entre los compromisos destacan reformas en sanidad, justicia, vivienda, medio ambiente, empleo público y ayudas para autónomos y ganaderos, en una agenda que busca consolidar su mayoría absoluta.
Empleo y Sanidad
Una de las medidas más relevantes es la publicación, antes de que termine 2025, de una oferta de empleo público con 10.289 plazas para el Servicio Andaluz de Salud, con el objetivo de estabilizar al 96% de su plantilla. En materia sanitaria, la Junta incorporará la protonterapia con dos unidades en Sevilla y Málaga, impulsará nuevas terapias no invasivas para tumores cerebrales y temblores, y establecerá un «acto único» de diagnóstico rápido para mujeres con sospecha de cáncer de mama.
También se extenderá la vacunación frente al rotavirus a los lactantes y se apoyará económicamente a pacientes oncológicos que necesiten adquirir prótesis capilares. Además, se homogeneizarán los protocolos de cribado del cáncer en todos los hospitales públicos andaluces.
Educación, empleo y política social
En educación, el Gobierno andaluz destinará 55 millones de euros adicionales en 2026 al Plan de Climatización de centros escolares, y organizará en enero un congreso regional contra el acoso escolar en la era digital. En políticas sociales, se ampliará hasta los 25 años la prestación de 5.000 euros anuales para huérfanos de víctimas de violencia de género.
Juanma Moreno también ha prometido culminar la ampliación de contratos a 12 meses para los trabajadores del Plan Infoca, bonificar el uso de pastos públicos para ganaderos, lanzar una línea de ayudas de 35 millones para la digitalización de los trabajadores autónomos y entregar más de 1.300 viviendas protegidas en el primer trimestre de 2026.
Justicia y lucha contra la sequía
En justicia, la Junta terminará infraestructuras clave como los edificios judiciales de Algeciras, Huelva, Granada, Montilla y Fuengirola, además de iniciar las obras de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y licitar el proyecto de la de Jaén.
También se completarán 35 obras hidráulicas en el primer semestre de 2026, con una inversión total desde 2018 que ya alcanza los 1.800 millones de euros. Además, se aprobará la primera estrategia andaluza de ganadería extensiva, un plan de ajuste para la pesca de la chirla, y un programa de conservación de la biodiversidad en la Finca Veta La Palma, en Doñana.
La Junta presentará un recurso contra el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en Doñana proyectado por el Gobierno de España, y entregará el 5 de diciembre los primeros vehículos ensamblados en la planta de Linares. Por último, en diciembre se aprobará el proyecto de Ley de Turismo Sostenible.
Las 30 medidas de Juanma Moreno:
- Nuevo modelo territorial de la Junta – Reorganización de la administración autonómica a nivel provincial.
- 10.289 plazas para el SAS – Oferta de empleo público para estabilizar al 96% de la plantilla sanitaria.
- Vacunación frente al rotavirus – Se incluirá esta vacuna en el calendario infantil andaluz.
- Protonterapia en la sanidad pública – Construcción de dos unidades en Sevilla y Málaga.
- Tratamiento no invasivo de tumores cerebrales – Uso de campos eléctricos sin cirugía ni radiación.
- Extensión de la terapia HIFU para temblores – Nueva técnica en hospitales de Sevilla y Granada.
- Acto único en diagnóstico de cáncer de mama – Mamografía, ecografía y biopsia en el mismo día.
- Ayuda para prótesis capilares oncológicas – Subvención para pacientes en tratamiento contra el cáncer.
- Plan de cribado oncológico unificado – Protocolos iguales en todos los hospitales públicos.
- Ampliación de ayudas a huérfanos de violencia de género – Hasta los 25 años con 5.000 euros anuales.
- 55 millones más para climatización educativa – Refuerzo del plan en centros escolares en 2026.
- Congreso andaluz contra el acoso escolar – En Córdoba, sobre convivencia en la era digital.
- Contratos fijos de 12 meses en Infoca – Culminación del plan pactado con sindicatos.
- Bonificación del pasto ganadero en montes públicos – Ahorro de 1,5 millones y apoyo al relevo rural.
- Ayudas de 35 millones para autónomos – Incentivos para su digitalización y competitividad.
- Entrega de 1.300 viviendas protegidas – Prevista para el primer trimestre de 2026.
- Inicio de las obras de la sede judicial de Algeciras – Nueva infraestructura para reforzar la justicia.
- Finalización del Palacio de Justicia de Huelva – Mejora de las instalaciones judiciales.
- Finalización del edificio judicial La Caleta (Granada) – Refuerzo de la red judicial provincial.
- Finalización de la sede judicial de Montilla (Córdoba) – Infraestructura pendiente desde años.
- Finalización del Palacio de Justicia de Fuengirola – Mejora para la costa malagueña.
- Licitación del proyecto de Ciudad de la Justicia de Jaén – Paso previo a su ejecución.
- Inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia de Cádiz – Ejecución de una demanda histórica.
- 35 nuevas obras hidráulicas – Contra la sequía, con 1.800 millones invertidos desde 2018.
- Primera estrategia de ganadería extensiva – Mejora de la competitividad del campo andaluz.
- Plan de ajuste para pesca de chirla – Medida largamente demandada por el sector.
- Conservación en Veta La Palma (Doñana) – Primer plan con un millón de euros de inversión.
- Recurso contra el nuevo deslinde en Doñana – Defensa del territorio andaluz frente al Gobierno.
- Entrega de los primeros vehículos de Linares – Reactivación industrial de la automoción en Jaén.
- Proyecto de Ley de Turismo Sostenible – Aprobación del texto normativo en diciembre.