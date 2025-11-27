Ayudas a autónomos, 1.300 viviendas y empleo público: las 30 nuevas medidas de Moreno para Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el debate sobre el estado de la Comunidad un paquete de 30 medidas con las que pretende agotar la legislatura y marcar el rumbo de su Ejecutivo hasta las elecciones autonómicas previstas para 2026. Entre los compromisos destacan reformas en sanidad, justicia, vivienda, medio ambiente, empleo público y ayudas para autónomos y ganaderos, en una agenda que busca consolidar su mayoría absoluta.

Empleo y Sanidad

Una de las medidas más relevantes es la publicación, antes de que termine 2025, de una oferta de empleo público con 10.289 plazas para el Servicio Andaluz de Salud, con el objetivo de estabilizar al 96% de su plantilla. En materia sanitaria, la Junta incorporará la protonterapia con dos unidades en Sevilla y Málaga, impulsará nuevas terapias no invasivas para tumores cerebrales y temblores, y establecerá un «acto único» de diagnóstico rápido para mujeres con sospecha de cáncer de mama.

También se extenderá la vacunación frente al rotavirus a los lactantes y se apoyará económicamente a pacientes oncológicos que necesiten adquirir prótesis capilares. Además, se homogeneizarán los protocolos de cribado del cáncer en todos los hospitales públicos andaluces.

Educación, empleo y política social

En educación, el Gobierno andaluz destinará 55 millones de euros adicionales en 2026 al Plan de Climatización de centros escolares, y organizará en enero un congreso regional contra el acoso escolar en la era digital. En políticas sociales, se ampliará hasta los 25 años la prestación de 5.000 euros anuales para huérfanos de víctimas de violencia de género.

Juanma Moreno también ha prometido culminar la ampliación de contratos a 12 meses para los trabajadores del Plan Infoca, bonificar el uso de pastos públicos para ganaderos, lanzar una línea de ayudas de 35 millones para la digitalización de los trabajadores autónomos y entregar más de 1.300 viviendas protegidas en el primer trimestre de 2026.

Justicia y lucha contra la sequía

En justicia, la Junta terminará infraestructuras clave como los edificios judiciales de Algeciras, Huelva, Granada, Montilla y Fuengirola, además de iniciar las obras de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y licitar el proyecto de la de Jaén.

También se completarán 35 obras hidráulicas en el primer semestre de 2026, con una inversión total desde 2018 que ya alcanza los 1.800 millones de euros. Además, se aprobará la primera estrategia andaluza de ganadería extensiva, un plan de ajuste para la pesca de la chirla, y un programa de conservación de la biodiversidad en la Finca Veta La Palma, en Doñana.

La Junta presentará un recurso contra el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en Doñana proyectado por el Gobierno de España, y entregará el 5 de diciembre los primeros vehículos ensamblados en la planta de Linares. Por último, en diciembre se aprobará el proyecto de Ley de Turismo Sostenible.

Las 30 medidas de Juanma Moreno: