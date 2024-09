El asesino de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate culpa a las víctimas: «Me perseguían, intentaba huir». Karim El Baqqali declaró ayer en presencia de su abogado en la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil en un relato medido para evitar cualquier responsabilidad en el crimen. Según ha podido saber OKDIARIO, el piloto de la narcolancha intentó dar una imagen de humildad y arrepentimiento en una declaración medida en la que se atrevió a culpar a las víctimas del doble crimen.

«Pido perdón, no pude esquivar la lancha de los guardias civiles, intenté evitar el coche con una maniobra pero no pude, fue un accidente», relató el delincuente con amplio historial de detenciones en España y Marruecos. Preguntado para que explicara la situación en la que se produjo la embestida mortal a la lancha de los guardias, el narco marroquí no tuvo reparo en descargar la responsabilidad en los guardias: «Ellos nos perseguían, yo no conducía la lancha pero como soy el más experto me obligaron y sólo quería huir de allí».

Karim El Baqqali repite la misma versión de los hechos en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate a donde ha llegado custodiado por agentes de la Guardia Civil a las 8:40 de la mañana de hoy viernes. El narco se entregó en la madrugada de ayer jueves en una playa de Barbate a la que llegó en una embarcación que le depositó en la orilla.

Entrega negociada

El narco y asesino confeso de los guardias civiles en Barbate ha pasado todo este tiempo oculto en Marruecos, donde se ha negociado sus condiciones de entrega con el país vecino y el entorno legal del delincuente. Ocioso y repudiado por sus iguales, los otros narcos no querían que alijara más ni verse relacionados con él, Karim ha visto como la Guardia Civil le localizaba en el país vecino y seguía sus pasos a diario mientras reunía las pruebas suficientes en su contra.

Con cuentas pendientes con la Justicia de Marruecos y buscado en España, finalmente llegó a un acuerdo para entregarse, una vez que conoció que la Guardia Civil había enviado al juez el atestado con las pruebas sólidas de su presunta participación en el crimen de los guardias civiles en el puerto de Barbate. Estaba a punto de ser objeto de otra Orden Internacional de Detención y ha decidido jugar la carta de entregarse y presentarse como un delincuente arrepentido y humilde, nada más lejos de su carácter real.

Miedo a cumplir condena en Marruecos

Los otros tres narcos siguen ocultos en Marruecos y hace meses que fueron localizados por la Guardia Civil pero no se han prestado a su entrega a las autoridades españolas. Se han expedido tres órdenes internacionales de detención contra ellos, identificándoles por sus nombres y apodos y especificando los cargos y pruebas que hay en su contra.

No están dispuestos a entregarse. No soportan la misma presión que Karim El Baqqali en Marruecos, donde el principal asesino de los guardias civiles tiene pendientes requisitorias por narcotráfico y contrabando. Karim tiene antecedentes y enemigos a ambos lados del Estrecho, perseguido por la Justicia de ambos países, él sí ha optado por entregarse.

El narco prefiere cumplir condena en España, tiene miedo a las cárceles de Marruecos y ha querido entregarse antes de que se hiciera efectiva la Orden internacional de Detención en su contra.