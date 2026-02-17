En Andalucía no están preparados para lo que llega: la AEMET ya avisa de que viene lo peor

La AEMET ya avisa de que viene lo peor, en Andalucía no están preparados para lo que está por llegar. Son tiempos de aprovechar al máximo algunos detalles que, sin duda alguna, tendremos por delante y pueden ser esenciales. Es hora de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que, de nuevo, parece que vamos a caer en una merecida estabilidad. De tal forma, que tocará estar muy pendientes de algunas situaciones inesperadas en estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunos elementos que pueden acabar generando más de un fenómeno poco común. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que llega sin avisar y que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de esta situación que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio radical que puede convertirse en la antesala de algo más.

No están preparados para lo que llega en Andalucía

Andalucía se prepara para lo peor, con algunas novedades importantes, que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunas novedades que serán las que nos acompañarán en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma muy diferente.

Un giro radical que puede convertirse en la antesala de un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma que marca a todo un territorio. Lo hemos visto en Andalucía con unas lluvias que gota a gota han llegado a sumar unas cantidades enormes.

La situación después de semanas lloviendo puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más.

Lo que llega a través de esta previsión del tiempo, nadie podría esperarlo, sino más bien todo lo contrario. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas cargadas de actividad.

La AEMET ya avisa de que viene lo peor

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar un poderoso aviso, ante un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, puede convertirse en una novedad destacada. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría convertirse en un cambio importante de situación.

Tal y como nos explican desde la web con esta previsión del tiempo: «Cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y nubosos con nubes bajas y brumas matinales en el resto, tendiendo a quedar poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio oriental, en ligero descenso o sin cambios en el resto; máximas con pocos cambios en el litoral mediterráneo oriental, en ascenso en el resto, localmente notable en las sierras. Vientos en general flojos de dirección variable, con predominio de la componente norte; moderados de componente oeste en la vertiente mediterránea durante la primera mitad del día, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas».

Las alertas estarán activadas ante este fenómeno: «Rachas muy fuertes en zonas altas del extremo oriental durante la madrugada. Ascenso localmente notable de las máximas en las sierras Béticas». El viento y el aumento de las temperaturas llega después de una serie de cambios que pueden afectar a este territorio y también a toda España, tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, si bien con el paso de frentes dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del extremo norte peninsular, y con precipitaciones en Galicia, entorno pirenaico y área cantábrica, donde puede haber acumulados importantes a primeras horas del día. A lo largo del día éstas tenderán a cesar quedando poco nuboso salvo en Galicia, donde persistirá la nubosidad, así como las lluvias en su mitad occidental. Es probable que nieve en el Pirineo a una cota de 1300/1500 metros subiendo por encima de 1800m. En el resto de la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares al principio se darán cielos nubosos con una tendencia a despejar; con cielos poco nubosos o despejados ya desde el principio en Canarias, extremo sur peninsular y resto del Mediterráneo. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, interiores de Galicia y zonas de la meseta Sur. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas y una tendencia a ir a menos. Temperaturas máximas en descenso en el extremo nordeste de Cataluña, predominando los aumentos en el resto, pudiendo ser notables en el tercio sureste; pocos cambios en Canarias. En las mínimas predominarán los descensos en el nordeste, interior occidental de la Península e islas orientales de Canarias; ascensos en el sureste e islas occidentales de Canarias. Pocos cambios en Baleares. Heladas débiles en el Pirineo».