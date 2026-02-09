José María Bellido, el alcalde de Córdoba, ha declarado este lunes que «ha pasado lo peor» de la borrasca, con «el pico del que advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde efectivamente hubo mucha afección». A pesar de que el caudal «sigue estando muy alto», con 4,18 metros de altura y nivel rojo, el » está estable, ha bajado». Actualmente se encuentra lejos de los seis metros alcanzados el pasado domingo.

Durante la entrevista, Bellido ha reconocido que, aunque el «nivel es aceptable, pero altísimo», se espera que los vecinos puedan ir regresando a sus casas después de que lo hicieran el domingo pasado los vecinos de 724 casas.

En cuanto a las zonas afectadas, el alcalde de Córdoba ha aclarado que «la zona del aeropuerto es la que está peor, porque es donde todavía tenemos más casas desalojadas y en la propia infraestructura del aeropuerto, al lado de la pista, sigue habiendo una enorme balsa de agua. Esas son las zonas que tienen más problemas», ha zanjado Bellido, quien confía en «volver a la normalidad total».

Vuelta a los hogares

En este sentido, durante la entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el alcalde ha aseverado que son «familias que todavía están viviendo un drama», dado que «no es sólo la subida del río, sino el drama humano que eso tiene detrás». Así, han podido volver a sus hogares unas 1.200 personas y hay todavía unas 250 personas, aproximadamente, pendientes, a lo que ha agregado que unas 15 personas están en el albergue juvenil, con la colaboración de la Junta de Andalucía, y «se les atiende de forma mucho más individualizada».

Además, el alcalde ha resaltado que este lunes ya han abierto todos los colegios en la ciudad, «incluso los dos que estaban en las zonas más afectadas por los desalojos», de modo que «teniendo en cuenta que ha bajado mucho el número de casas desalojadas, pues los hemos abierto, que incluso puede ser un apoyo a las familias», ha remarcado José María Bellido.

Mientras, ha indicado que «hay que preparar la recuperación, porque hay que entrar en las zonas, limpiar los lodos, recuperar las infraestructuras», de manera que «queda mucho trabajo por delante y ya estamos en una fase intermedia de cerrar definitivamente la parte aguda de la emergencia, con volver a retomar la normalidad a través de planes de recuperación, que tienen que ser de limpieza, de infraestructura y de apoyo social a las familias afectadas».

Plan de ayudas

En cuanto al plan de reconstrucción, Andalucía ya se ha puesto en marcha para compensar las pérdidas por el temporal «sin escatimar recursos», ha asegurado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España.

También ha apuntado que actualmente se está «en la fase de valorar, de cuantificar los daños» sufridos en Andalucía, que «son mil millonarios».

La portavoz ha garantizado que por la Junta de Andalucía «no va a quedar y, desde la Junta, no vamos a escatimar ningún recurso para que, cuanto antes, Andalucía pueda volver a la normalidad».