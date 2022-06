Vox ha decidido comenzar su campaña en Andalucía en un emblemático lugar para la formación. El banco de Sevilla de la calle Asunción nº54 donde «empezó todo» para el partido «verde». El mismo banco donde el líder de Vox se subió para lanzar en 2015 un mitin al que prácticamente nadie acudió y en el que pedía el voto para el entonces candidato de la Junta de Andalucía, Francisco Serrano. En aquel lugar se encontraba junto a Santiago Abascal, Javier Cortés, presidente de Vox en Sevilla, mientras el presidente nacional del partido conservador, megáfono en mano, lanzaba un discurso que no ha variado con el tiempo: no a las autonomías, no a la resignación y no al sistema partitocrático.

Ahora, los de Abascal vuelven a Sevilla con mucha más fuerza dispuestos a ganar las elecciones andaluzas y sus resultados en las encuestas distan mucho de lo obtenido en aquel desastroso 2015 donde apenas obtuvieron más de 18.000 votos, un 0,45% del total.

Ahora bien, las últimas elecciones autonómicas de 2018 en Andalucía fueron el fin de las vacas flacas para Vox. Los de Abascal obtuvieron entonces casi 400.000 votos que hicieron posible el acuerdo de investidura de Juanma Moreno para que pudiera presidir la Junta con el apoyo de Ciudadanos.

Actualmente, las diferentes encuestas dan a Vox unos resultados que hace años resultaban impensables, llegando casi a empatar con el Partido Popular de Moreno Bonilla que también crece considerablemente en la comunidad andaluza.

Asimismo, la formación que lidera Santiago Abascal ha anunciado a través de sus redes sociales la convocatoria para el acto de inicio de campaña en Sevilla. «Gran de inicio de Campaña este viernes 3 de junio en Sevilla. Con Santiago Abascal y Macarena Olona ¡Volvemos al banco de la calle Asunción!»

En este sentido, la candidata por Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha reiterado este martes su compromiso de continuar su carrera política en Andalucía pase lo que pase el 19J, aun en el supuesto de que tuviera que permanecer en la oposición. «Mi compromiso es en cuerpo y alma y no traigo billete de vuelta a Madrid, voy con una alegría inmensa».