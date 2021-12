La obsesión de Podemos con el empresario Amancio Ortega no conoce límite. Álvaro Ójeda, azote de los podemitas, ha despellejado a Irene Montero por las críticas de su partido a Marta Ortega, la hija del empresario que hereda el poder del grupo textil: «¿A ti qué más te da cómo ha llegado la familia de Amancio Ortega? Lo que me preocupa es cómo has llegado tú de cajera a ministra. Eso es lo que a mí me duele y me importa», afirma en este vídeo para OKDIARIO.

Irene Montero, número dos de Podemos, se convirtió en ministra de Igualdad en enero de 2020 apenas nueve años después de licenciarse en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y poner fin a su trabajo como dependienta en la cadena de electrodomésticos Saturn, hecho que por cierto omitió y omite en su currículum oficial de Moncloa, tal y como publicó OKDIARIO.

En dicho currículum reza que «en noviembre de 2014 se incorpora a la ejecutiva de Podemos como Secretaria de Movimientos Sociales», y que «en 2015 es elegida Diputada por la circunscripción electoral de Madrid en el Congreso de los Diputados, volviendo a ser elegida en las elecciones de 2016 y 2019», ejerciendo de portavoz parlamentaria desde 2017.

Montero entró en Podemos en 2014 tras haber sido activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid y en noviembre de aquel año ingresó en el Consejo Ciudadanos de Podemos, donde fue nombrada responsable de Movimientos Sociales tras la Asamblea de Vistalegre I.