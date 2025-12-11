Buenas noticias en el permiso de paternidad en 2026: esto es lo que va a pasar y afectará a miles de trabajadores

Cada comienzo de año trae cambios en materia laboral, pero hay uno que se aplicará a partir de enero de 2026 y que va a ser especialmente relevante para miles de familias. Una modificación que amplía el tiempo retribuido que pueden dedicar los progenitores al cuidado de sus hijos. La Seguridad Social ya maneja cifras muy concretas. Sabe que más de 365.000 padres y madres podrán acogerse a esta ampliación y por eso ha iniciado una campaña informativa para evitar dudas en el proceso.

Las familias que han tenido hijos a partir del 2 de agosto de 2024 llevan meses pendientes de este cambio. Hasta ahora, el permiso por nacimiento tenía una estructura conocida, con sus semanas obligatorias y un tramo flexible. Sin embargo, el Real Decreto-ley aprobado este pasado verano ha modificado por completo ese esquema. Incluye semanas adicionales, nuevos plazos para disfrutarlas y un criterio más amplio sobre conciliación que afecta tanto a padres como a empresas. Pero para entenderlo bien, no debemos confundir el permiso por nacimiento con el permiso parental, que no funciona del mismo modo ni tiene la misma compensación económica. Por eso el debate ha ido creciendo, y el Gobierno, asesorías y abogados laboralistas han tenido que salir a aclararlo. La clave llega a partir del 1 de enero de 2026, cuando el cambio entrará oficialmente en vigor.

Qué cambia en el permiso de paternidad a partir de 2026

La novedad más destacada es la ampliación a 19 semanas retribuidas por progenitor. Hasta ahora el permiso se movía en las 16 semanas habituales, pero la normativa aprobada el pasado verano se elevó a 17 semanas y además se añadieron dos semanas más que podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla ocho años. Es un cambio que rompe con la estructura tradicional y abre la puerta a una mayor flexibilidad en la organización familiar.

Según la regulación, cada progenitor tendrá seis semanas obligatorias inmediatamente después del parto. Ese tramo no se puede mover ni dividir. Después llegan once semanas que se pueden adaptar según las necesidades de la familia y disfrutarse hasta que el niño cumpla un año. A estas se suman las dos semanas extra, que entran en juego únicamente si el bebé ha nacido a partir del dos de agosto de 2024. Es decir, sólo este grupo podrá solicitar las semanas ampliadas a partir de enero de 2026.

Un permiso retribuido que podrá pedirse por vía telemática

Toda la prestación está financiada por la Seguridad Social. La cobertura llega al 100% de la base reguladora o al IPREM en los casos que correspondan. No habrá cambios en el modelo económico. La novedad está en la gestión. El procedimiento será completamente telemático para simplificar la tramitación, pero exige que la empresa envíe previamente un certificado con la fecha exacta de inicio y fin del permiso. Sin ese documento no se podrá registrar la solicitud.

El sistema será ágil si se cumplen los pasos en el orden correcto. Primero, el trabajador deberá pedir el certificado a su empresa. Una vez sea remitido a la Seguridad Social, él mismo podrá solicitar las dos semanas adicionales a través del portal de prestaciones, con un margen de hasta quince días de antelación. Este detalle es importante para evitar retrasos y para que las empresas puedan organizar mejor la plantilla durante el periodo de ausencia.

Qué no cambia: el permiso parental sigue sin ser retribuido

La ampliación de las semanas por nacimiento no afecta al permiso parental. Sigue siendo un derecho distinto, con ocho semanas no remuneradas que pueden solicitarse hasta que el menor cumpla ocho años. Puede disfrutarse a jornada completa o parcial, de forma seguida o fraccionada, y no recibe ninguna compensación económica. Este punto ha generado confusión en las últimas semanas, a pesar de que la normativa lo deja claro.

Por eso los expertos insisten en diferenciar ambos permisos. Uno está retribuido y se activa desde el nacimiento, el otro funciona como un recurso complementario para facilitar la conciliación a lo largo de los primeros años del menor. No conviene mezclarlos ni interpretar que el parental pasa a ser retribuido, porque no es así.

Lo que deben saber empresas y trabajadores antes del cambio

A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor, se repiten los mismos problemas o las mismas dudas. Algunas empresas confunden los plazos, otras creen que todas las familias podrán acceder a las semanas extra desde enero, cuando esto sólo se aplica a los niños nacidos desde agosto de 2024. También circula la idea de que el permiso parental se convierte en remunerado, algo que no está contemplado en el decreto. Las asesorías llevan semanas advirtiendo de que conviene revisar cada caso en detalle. Para las empresas, planificar la cobertura de turnos será clave. Para los trabajadores, lo realmente importante es conocer bien qué permisos tienen, cómo se disfrutan y qué documentos se necesitan para poder solicitarlos.