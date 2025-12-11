A partir del 1 de enero: las personas que tendrán 2 semanas extra de permiso retribuido en España

Este 2026 también llega con cambios en lo que respecta al permiso por nacimiento y cuidado del menor en España. A partir del 1 de enero, este permiso retribuido se amplía a dos semanas para los padres con niños de hasta ocho años y que hayan sido nacidos o adoptados desde el 2 de agosto de 2024. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios con este permiso retribuido en España.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de julio de 2025 y el Congreso validó el 9 de septiembre la ampliación de este permiso retribuido que entra en vigor a partir del próximo 1 de enero. De esta manera, el permiso de paternidad en España pasa de 16 a 19 semanas, conforme confirmó en su día el Gobierno en su estrategia de seguir ampliando los derechos de los padres con hijos en nuestro país.

«El Gobierno considera que el trabajo retribuido no puede ni debe impedir que las mujeres y los hombres ejerzan su derecho a los cuidados ni condicionar la decisión de formar una familia. Para ello, sigue adoptando medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional y garantizar la corresponsabilidad en los cuidados, lo que reduce además la brecha de género», informó en su día en un comunicado tras confirmarse la ampliación de 16 a 19 semanas del permiso de paternidad.

El nuevo permiso retribuido en España

De esta forma, los padres con hijos de hasta ocho años y los nacidos desde el 2 de agosto de 2024 podrán disfrutar de dos semanas extra de permiso retribuido a partir del próximo 1 de enero de 2026. «Pueden acogerse a este permiso los trabajadores asalariados, autónomos o empleados públicos que se encuentren en situación de alta o asimilada al alta, tengan cubierto un periodo mínimo de cotización y cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024», informan desde el Gobierno.

Para que una persona pueda acogerse al permiso por nacimiento y cuidado del menor, tendrá que cumplir con unos requisitos de cotización a la Seguridad Social. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores de 26 años, los requisitos serán los siguientes:

180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o, alternativamente,

360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha.

De esta forma, tras la entrada en vigor de la última modificación aprobada en el Congreso, el permiso por nacimiento y cuidado del menor se distribuirá de la siguiente manera en el caso de una familia con dos progenitores con 19 semanas para la madre y el padre:

Seis semanas obligatorias tras el nacimiento del bebé.

11 semanas posteriores de forma acumulada o interrumpida.

Dos semanas hasta que el niño tenga ocho años a partir del próximo 1 de enero.

En el caso de una familia monoparental (con un progenitor), estos permisos se amplían de la siguiente manera hasta las 32 semanas: