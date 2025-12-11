Es oficial: en verano de 2026 se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao a Cabo Verde

El aeropuerto de Bilbao sumará el próximo verano un nuevo destino que siempre ha sonado lejano pero que va a contar por fin con una conexión directa desde Bizkaia. Se trata de Cabo Verde, archipiélago al que se podrá viajar desde una de las ciudades destacadas del País Vasco a partir del 2026 tal y como ha anunciado Soltour, que lleva semanas trabajando en su programación de cara al próximo año y que ha decidido apostar fuerte por este destino africano que está ganando visibilidad internacional.

La noticia llega justo en un momento en el que Cabo Verde aparece cada vez más en titulares. Su debut en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ha puesto al país en el escaparate global, algo que está empezando a notarse en la oferta turística y en el interés de varias compañías por abrir rutas nuevas. De este modo, a quienes les gusta viajar desde País Vasco, esta novedad les abre una vía que hasta ahora obligaba a hacer escalas. Durante años, quienes querían llegar a la Isla de Sal tenían que buscar opciones en Oporto, Lisboa o Londres. Algunos encontraban vuelos asequibles, sí, pero siempre con combinaciones poco cómodas. Con este anuncio, el viaje se vuelve mucho más directo y accesible. Y eso, para unas vacaciones de verano, suele marcar la diferencia.

En verano de 2026 se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao a Cabo Verde

Soltour volará desde Bilbao a Cabo Verde todos los miércoles entre el 24 de junio y el 9 de septiembre de 2026. Serán aviones de 173 plazas, lo que garantiza una oferta estable durante toda la temporada alta. No es un vuelo aislado ni una prueba puntual; forma parte de un programa completo que busca consolidar a la Isla de Sal como uno de los destinos destacados del verano.

La programación también incluye rutas desde Madrid y Barcelona. Desde la capital habrá vuelos chárter cada martes, desde el 30 de junio al 8 de septiembre, con 189 plazas. Y Barcelona tendrá un vuelo semanal los sábados, del 21 de junio al 30 de agosto, con 40 plazas. En total, más de 400 asientos semanales para acercar Cabo Verde a miles de viajeros que quieren algo distinto a los destinos tradicionales de playa.

El director comercial de Soltour en el Estado y Portugal, Luis Santos, explica que esta apuesta tiene que ver con ofrecer lugares auténticos, menos saturados y con un equilibrio interesante entre naturaleza, cultura local y actividades al aire libre. Cabo Verde encaja perfectamente en ese perfil.

Un mapa de conexiones que cambia para el norte

Para entender el impacto del anuncio hay que recordar que España apenas tenía vuelos directos a Cabo Verde. Barcelona y Gran Canaria eran las únicas opciones sin escalas. Esto dejaba a Bilbao fuera del circuito y empujaba a los viajeros a buscar alternativas en aeropuertos extranjeros. De ahí que esta conexión se haya recibido casi como una pequeña victoria para quienes vuelan desde el norte.

Los aeropuertos de Oporto, Londres Gatwick y Lisboa han sido durante años las rutas habituales porque ofrecían precios bastante competitivos. Esa dinámica cambiará en 2026, cuando Bilbao cuente con una salida propia. Se simplifica el viaje y se reducen tiempos, algo especialmente relevante en periodos vacacionales.

La Isla de Sal: deportes acuáticos, salinas volcánicas y rutas en 4×4

La Isla de Sal, seleccionada como destino principal de esta programación, está muy presente en los catálogos de viaje por una razón evidente: sus playas parecen sacadas de un anuncio. Santa María, la zona más conocida, combina arena blanca, aguas transparentes y un ambiente relajado que se mantiene durante todo el año. Es un lugar ideal para quienes quieren practicar kitesurf, windsurf o buceo, deportes que han convertido a esta isla en un referente dentro del Atlántico.

Las Salinas de Pedra de Lume son otro de sus grandes atractivos. Allí, dentro de un antiguo cráter volcánico, los visitantes flotan sin esfuerzo gracias a la alta concentración de sal. La experiencia recuerda a la sensación del Mar Muerto, algo que sorprende a quien no lo ha probado.

También está Buracona, donde se encuentra el conocido Ojo Azul, un efecto óptico que aparece cuando el sol cae en el punto exacto y tiñe de azul intenso las aguas de una cavidad natural. Es un fenómeno breve, pero se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de la isla.

Para quienes prefieren conocer el interior, hay rutas en 4×4 que recorren paisajes volcánicos, pequeñas aldeas y zonas de biodiversidad inesperada. Es un destino que combina aventura y descanso sin necesidad de grandes desplazamientos.

Cabo Verde, un destino que crecerá en 2026

Todo apunta a que 2026 será un año clave para el archipiélago. La presencia en el Mundial y la mejora de las conexiones aéreas están acelerando su crecimiento turístico. Y el hecho de que Bilbao cuente con un vuelo directo sitúa al aeropuerto en una posición interesante dentro del mapa de destinos de verano.

Para los viajeros del norte, la ruta llega en buen momento. Permite descubrir un país diferente, cercano en horas de vuelo pero con un paisaje y una cultura que no se parecen a los destinos habituales del Mediterráneo. Y lo hace sin escalas, que al final es lo que muchos agradecen cuando empiezan a planear las vacaciones.