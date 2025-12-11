Nadie da crédito: Lucas González vende su casa por 1 millón de euros y las fotos son para enmarcar

La decisión de Lucas González, conocido por su trayectoria en el dúo Andy y Lucas, ha causado un notable revuelo en el sector inmobiliario de la Costa de Cádiz. El artista ha decidido desprenderse de una de las propiedades más especiales de su patrimonio: una vivienda independiente situada en Conil de la Frontera que acaba de salir al mercado por 1.250.000 euros. El anuncio, acompañado de un amplio reportaje fotográfico, ha llamado poderosamente la atención tanto por el precio como por el entorno privilegiado en el que se encuentra el inmueble, una parcela de 700 metros cuadrados que alberga una construcción de 200 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y orientada completamente hacia el sur.

La casa fue levantada en el año 2000 y destaca por estar ubicada en uno de los rincones más codiciados del litoral gaditano: la urbanización Roche. Su situación, a menos de un minuto a pie de la cala que da nombre a la zona y a cinco minutos del extenso arenal que comunica con Chiclana, es uno de los mayores reclamos del anuncio. Esta proximidad al océano Atlántico convierte la vivienda en un lugar donde la luz entra a raudales durante todo el día y donde los atardeceres, gracias a la orientación sur, ofrecen una panorámica difícil de igualar.

Así es la casa de Lucas González

A nivel estructural, el inmueble reúne los elementos propios de una casa familiar amplia y funcional. Dispone de tres dormitorios, tres baños completos, armarios empotrados, plaza de garaje y un trastero, además de varios espacios exteriores pensados para disfrutar del clima mediterráneo. Aunque el estado general de la edificación es correcto, el propio anuncio advierte de que requiere una modernización profunda para actualizar calidades e instalaciones, un aspecto que los posibles compradores ya consideran habitual en viviendas con más de dos décadas de vida. Pese a ello, el precio por metro cuadrado, 6.250 euros, se mantiene en línea con la valoración general de la zona, donde las propiedades cercanas al mar alcanzan cifras similares.

La parcela que rodea la vivienda es uno de los puntos fuertes del conjunto. Los 700 metros cuadrados de terreno albergan un jardín completamente consolidado, con césped, vegetación mediterránea y un sistema de riego automatizado. La zona exterior se complementa con distintos rincones diseñados para el ocio, entre ellos un agradable espacio chill-out que se integra junto a la piscina privada, una instalación que funciona como el corazón de la vida social durante los meses más cálidos.

En la entrada principal se encuentra un porche techado que permite disfrutar de comidas y reuniones al aire libre durante gran parte del año. Este espacio funciona como transición entre el exterior y la vivienda, que ofrece una distribución cómoda y lista para ser habitada, pese a que algunos elementos del mobiliario presentan el desgaste propio de los 25 años transcurridos desde su instalación. Lucas, que apenas utiliza la propiedad desde hace un tiempo, ha optado por no realizar cambios previos a su venta y dejar en manos del futuro comprador la posibilidad de reformar y personalizar los espacios.

La decisión que ha tomado Lucas

La historia de este inmueble está muy vinculada a los primeros éxitos de Lucas González. El cantante decidió adquirir esta casa poco después del ascenso fulgurante del dúo Andy y Lucas, en un momento en el que el grupo comenzaba a consolidarse en el panorama musical español. Con el paso de los años, la vivienda se convirtió en un refugio personal que le permitía desconectar, aunque con el tiempo dejó de darle uso por motivos profesionales y personales.

El anuncio en Idealista, acompañado de un reportaje gráfico muy cuidado, ha multiplicado el interés en torno a la operación y vuelve a poner sobre la mesa el alto valor inmobiliario de la zona. Aunque la cifra de venta supera el millón de euros, las características del inmueble y, sobre todo, su ubicación a escasos metros del mar justifican el precio final, incluso pese a la necesidad de reformas. Para Lucas, esta venta supone desprenderse de un capítulo significativo de su trayectoria, mientras que para los futuros propietarios representa una oportunidad de acceder a uno de los enclaves más deseados del litoral gaditano.

La operación confirma una tendencia que se refleja en toda la costa atlántica andaluza: las viviendas situadas en primera y segunda línea de mar mantienen una demanda sólida y precios elevados, con compradores interesados en combinar exclusividad y entorno natural. La urbanización Roche, tradicionalmente vinculada a un perfil de alto poder adquisitivo, se ha convertido en un punto especialmente solicitado, lo que explica que propiedades como la de Lucas González salgan al mercado con rapidez y generen expectación desde el primer momento.

A pesar de que el inmueble requiere una actualización completa, la ubicación, la calma del entorno y la proximidad a algunas de las playas más espectaculares de la provincia lo convierten en una pieza muy atractiva. Los posibles compradores buscan precisamente ese equilibrio entre naturaleza, privacidad y acceso directo al mar, un conjunto de factores que hace que este tipo de casas mantengan su valor con el paso del tiempo.