⁠⁠Andy habla como nunca sobre su pelea con Lucas en los camerinos: "Si no nos separan estaríamos muertos"

El dúo musical Andy y Lucas ya es historia. El pasado 10 de octubre dieron su último concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid y, lejos de ser una despedida emotiva que ambos recuerdan con cariño, lo cierto es que ha servido para confirmar que los rumores que señalaban que entre los dos cantantes existía una mala relación, eran completamente ciertos. Y ha sido el propio Andy quien se ha encargado de asegurarlo. Sin ir más lejos, en una de sus últimas entrevistas, ha asegurado que el que ha sido su compañero de escenarios durante décadas «le ha hecho mucho daño» y que «no tiene nada más que hablar con él».

«No quiero saber nada de Lucas. Si en un futuro tengo que ir a un juzgado porque él me haya denunciado, iré sin ningún tipo de problema: tengo pruebas y testigos de todo. Los músicos están conmigo y solo tenéis que preguntar en la industria quién es Andy y quién es Lucas», comenzaba a explicar. Sobre la intención que tiene el mencionado de denunciarle, Andy ha señalado que no le tienen ningún miedo. De hecho, no descarta que sea él mismo el que tome acciones legales en un futuro. «Tengo pruebas de todo. Me han hecho llegar los documentos en los que aparece lo que debería haber cobrado yo y lo debería haber cobrado él», decía.

Andy y Lucas en su último concierto. (Foto: Gtres)

Andy responde a las acusaciones de Lucas

Una de las afirmaciones más recurrentes que ha utilizado Lucas para atacar a Andy es tacharle de vago, explicando que se levantaba todos los días a las 15:00 horas. Algo que Andy ha aprovechado para desmentir en esta entrevista concedida a 20 minutos. «No soy vago. He cumplido y cumplo con todo los compromisos profesionales. Otra cosa es que, cuando no tengo nada, me levante más tarde, pero nunca a las tres de la tarde. Tengo un hijo pequeño que se levanta muy temprano y con él me levanto yo», manifestaba. Por otro lado, también explicaba que efectivamente Lucas le hizo un préstamo de 60.000 euros, pero que era completamente falso que aún le debiera dinero. Y que si es así, desde luego no era culpa suya. «Me iba descontando dinero de cada uno de los conciertos hasta cumplir con la deuda total. Si en los últimos conciertos no lo ha hecho, que no lo sé porque todo es un caos, entonces le deberé como mucho unos 7.500 euros. Cuando quiera hacemos cuentas», decía.

Andy Morales en El Hormiguero. (Foto: Antena 3)

¿Ha sido un éxito la última gira de Andy y Lucas?

Sobre su gira Los últimos acordes, Andy desvelaba que no había sido un éxito arrollador como todo el mundo pensaba y que, a pesar de que fue mucha gente a ver su show de Madrid, en otras plazas no consiguieron vender gran parte de las entradas. En el transcurso del tour, Andy y Lucas protagonizaron una fuerte pelea en un camerino que, aunque no llegó a las manos, Andy desvela en esta entrevista que «le hubiera matado» si hubiera podido. «Si no nos separan, estaríamos muertos o malheridos», explicaba, añadiendo que Lucas «está completamente desatado» y que «es imposible hablar con él sin que suelte insultos o menosprecie a alguien».

Andy y Lucas durante su último concierto. (Foto: Gtres)

Para concluir, Andy comentaba que era consciente de que el final de Andy y Lucas no encajaba en absoluto con lo que dijeron de la enfermedad congénita que sufría Lucas. Sin embargo, es un tema del que «prefiere mantenerse al margen».